Какие профессии востребованы в Башкирии?

В текущем году юристам, научным работникам, врачам, а также квалифицированным специалистам в сфере промышленности, строительства и транспорта найти работу не составит огромного труда. Что не скажешь о профессионалах в бизнес-сфере, менеджерах, руководителях и документоведах. Такие данные приводит Минтруд России, сообщает RT.

«Среди наиболее востребованных на рынке труда можно выделить квалифицированных рабочих промышленности (металлообрабатывающее и машиностроительное производство), строительства, транспорта, специалистов высшего уровня квалификации в области здравоохранения, науки и техники, образования, а также специалистов в области права, гуманитарных областях и в сфере культуры», — рассказали в министерстве.

Несмотря на то, что представители некоторых видов занятий количество зарегистрированных безработных превышает заявленную работодателями потребность, в ведомстве уверяют, что в России нет предпосылок для роста безработицы. В 2017 году она не превысит отметку 5,8−5,9%.

Издание приводит мнение ведущего специалиста Superjob.ru Сергей Денисенко, который объяснил, по какой причине служащие, работающие с документами, и высококвалифицированные специалисты могут остаться без работы. По мнению Денисенко, это связано с распространением автоматизации и роботизации. «Это поставит в зону риска специалистов, задействованных в бумажном документообороте, и другие массовые позиции, не требующие высокой квалификации: специалистов call-центров, кассиров, водителей, бухгалтеров с минимальным опытом работы», — рассказал он.

В Superjob.ru так же отмечают, что спрос растет так же в пользу IT-специалистов.

Потребности рынка труда в Башкирии.

Согласно республиканскому прогнозу потребностей рынка труда в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах в среднесрочной перспективе на 2017−2019 годы общая потребность в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах составит: в 2017 году — 65,1 тыс. человек, в 2018 году — 63,5 тыс. человек, в 2019 году — 64,1 тыс. человек.

Структура потребности в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах на 2017−2019 годы по Республике Башкортостан по уровням профессионального образования: