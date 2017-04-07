Какие профессии востребованы в Башкирии?
2017 году врачи, юристы и ученые станут наиболее востребованными.
2017 году врачи, юристы и ученые станут наиболее востребованными.
В текущем году юристам, научным работникам, врачам, а также квалифицированным специалистам в сфере промышленности, строительства и транспорта найти работу не составит огромного труда. Что не скажешь о профессионалах в
«Среди наиболее востребованных на рынке труда можно выделить квалифицированных рабочих промышленности (металлообрабатывающее и машиностроительное производство), строительства, транспорта, специалистов высшего уровня квалификации в области здравоохранения, науки и техники, образования, а также специалистов в области права, гуманитарных областях и в сфере культуры», — рассказали в министерстве.
Несмотря на то, что представители некоторых видов занятий количество зарегистрированных безработных превышает заявленную работодателями потребность, в ведомстве уверяют, что в России нет предпосылок для роста безработицы. В 2017 году она не превысит отметку 5,8−5,9%.
Издание приводит мнение ведущего специалиста Superjob.ru Сергей Денисенко, который объяснил, по какой причине служащие, работающие с документами, и высококвалифицированные специалисты могут остаться без работы. По мнению Денисенко, это связано с распространением автоматизации и роботизации. «Это поставит в зону риска специалистов, задействованных в бумажном документообороте, и другие массовые позиции, не требующие высокой квалификации: специалистов
В Superjob.ru так же отмечают, что спрос растет так же в пользу
Потребности рынка труда в Башкирии.
Согласно республиканскому прогнозу потребностей рынка труда в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах в среднесрочной перспективе на 2017−2019 годы общая потребность в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах составит: в 2017 году — 65,1 тыс. человек, в 2018 году — 63,5 тыс. человек, в 2019 году — 64,1 тыс. человек.
Структура потребности в квалифицированных специалистах и рабочих кадрах на 2017−2019 годы по Республике Башкортостан по уровням профессионального образования:
Общая дополнительная кадровая потребность в среднем за 2017−2019 годы по уровню образования распределилась следующим образом:
в квалифицированных рабочих, служащих (среднее профессиональное образование) — 20,6 тыс. человек;.
в специалистах среднего звена (среднее профессиональное образование) — 19,3 тыс. человек;.
в квалифицированных специалистах (высшее образование) — 24,3 тыс. человек.
Нисходящая динамика кадровой потребности в среднесрочном прогнозном периоде также характерна и для долгосрочного прогнозного периода, что обусловлено снижением темпов естественной убыли населения и, как следствие, сокращением количества высвобожденных рабочих мест, отмечается в сообщение Минэкономразвития РБ.
Начальник Центра изучения человеческого потенциала в Институте стратегических исследований РБ Денис Попов отчасти согласен с выводами Минтруда России.
— На счет востребованности юристов затрудняюсь сказать, но врачи и ученые Башкирии всегда нужны. Что касается технических специальностей, растет востребованность в смешанных специальностях, когда обычный рабочий может выполнять и функции инженера. В целом, республиканские заводы и оборонные предприятия испытывают нехватку квалифицированных специалистов. Тех кадров, которых готовят наши вузы, не хватает. К 2020 году госзаказ на оборонные нужды спадет, но пока эта нехватка в кадрах существует.
Сельской молодежи посоветовал бы ориентироваться на нужды малого бизнеса. Так же в выигрышном положении, конечно же, всегда останутся те, кто выбирает творческие специальности — их работу автоматизировать пока никому не под силу, — прокомментировал он.
Общая потребность республики в квалифицированных специалистах с высшим образованием, по данным Минэкономразвития РБ составит в 2017 году — 23,69 тыс. человек, в 2018 году — 24,20 тыс. человек, в 2019 году — 25,13 тыс. человек.
Переход на автоматизацию и роботизацию, обозначенный специалистом Superjob.ru касается в большинстве случаев больших городов, федеральных и региональных центров. А в малых городах и в селах предприятия все еще нуждаются в рабочих профессиях. Об этом на примере города Туймазы рассказал заместитель директора Туймазинского индустриального колледжа Олег Гайсин:
— В нашем городе и районе востребованы обычные рабочие специалисты, такие как сварщики, электрики, слесари, швеи, портнихи, КИПовцы, сантехники. Со станочниками совсем беда. Их толком нигде и не готовят. Проблема еще в том, что в нынешнее время рабочие специальности стали «не престижными». Хотя для них есть места работы — работают заводы, предприятия, зарплата для села — вполне хорошая.
Общая потребность республики в рабочих кадрах, по данным Минэкономразвития РБ составит: в 2017 году — 21,94 тыс. человек, в 2018 году — 20,28 тыс. человек, в 2019 году — 19,64 тыс. человек. Потребность в квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием выглядит следующим образом: в 2017 году — 19,47 тыс. человек, в 2018 году — 19,02 тыс. человек, в 2019 году — 19,32 тыс. человек.
Напомним, в конце марта Рустэм Хамитов подвел итоги