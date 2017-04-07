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13:00 (мск), источник: Uralpress.ru

Садоводы-пенсионеры смогут получить 50% скидку на сезонных садовых маршрутах

В 2017 году Челябинская область направит 23 миллиона рублей из регионального бюджета на компенсацию транспортным предприятиям расходов по льготному проезду на сезонных садовых маршрутах.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, в этом году в регионе будут работать 23 межмуниципальных садовых маршрута. Из них в Челябинске к садовым товариществам можно будет добраться по 15 маршрутам.

«По просьбам жителей Челябинска установлен дополнительный новый маршрут № 131-с, следующий от областной больницы до сада «Курчатовец», — пояснил министр Дмитрий Микулик.

В Магнитогорске откроют пять садовых маршрутов, в Златоусте — два, в Коркино — один.

Пенсионеры-садоводы получат скидки в размере 50% при проезде на сезонных маршрутах. Данная программа позволит обеспечить доступность транспортных услуг для пенсионеров-садоводов на сезонных садовых межмуниципальных маршрутах, в том числе по нерегулируемым тарифам.

Как уже сообщало агентство, в марте депутаты Законодательного собрания области внесли поправки в региональный закон, устанавливающие межмуниципальные маршруты для осуществления регулярных перевозок как по регулируемым тарифам, так и по нерегулируемым тарифам. Льготы по проезду предоставляются пенсионерам-садоводам в период с 1 мая по 15 октября при проезде по межмуниципальным садовым сезонным маршрутам.

Реестр маршрутов опубликован на официальном сайте министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

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