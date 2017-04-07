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12:59 (мск), источник: Om1.ru

Омские управляющие компании за нарушения энергосбережения оштрафовали на 1,7 миллиона

Организации, обслуживающие жилье, часто нарушают закон об энергосбережении и энергоэффективности.

Жалобы на работу управляющих компаний регулярно поступают в соответствующие инстанции. Горожан не устраивает, что во многих домах нет приборов учета, а платы начисляются не по счетчикам, также в эксплуатацию не вводят общедомовые приборы учета.

Так, Госжилинспекция в 2016 году составила множество протоколов за нарушения закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Из-за этих нарушений в прошлом году ведомство оштрафовало 30 управляющих компаний и 3 товарищества собственников жилья.
Больше всех остальных «отличилась» управляющая компания «Левобережье» — в отношении нее было составлено 16 протоколов за год. На УК «Жилищник 3» составили 10 протоколов, ООО «ЖКХ Сервис» — 5 протоколов.

Всего за нарушения закона по энергосбережению и энергоэффективности в 2016 году был составлен 71 протокол на 1 730 200 рублей.

Полный список нарушителей выглядит следующим образом:

  • ООО «ЖКХ» Сервис»
  • ООО «ЖКХ «Сфера»
  • ООО «УК «Центржилсервис»
  • ООО УК «Кристалл»
  • ООО «УК «ЦЕНТРЖИЛСЕРВИС — 5»
  • ООО «КТиИС»
  • ООО «УК Партнер — Гарант»
  • ООО Управляющая компания «Партнер»
  • ООО «ГУЖФ»
  • ООО «УК «Еврокомфорт»
  • ООО «Управдом-4»
  • ООО «УК «Монолит»
  • ООО «Управдом-1»
  • ЗАО «УК «Левобережье»
  • ООО «УК Жилищник 1»
  • ООО «ЖКХ «Ленинское»
  • ООО «Труд»
  • «УК Жилищник 3»
  • ООО «УК Жилищник 7»
  • ООО «УК «Городской сервис»
  • ООО «Управляющая компания — Жилищное хозяйство»
  • ТСЖ «Левобережный-11»
  • ООО «ЖКО «Полет»
  • ООО «Посейдон Плюс»
  • ТСЖ «Первомаец-2»
  • ТСЖ «Малахитовый»
  • ООО «Управдом-7»
  • ООО «Жилищное хозяйство»
  • ООО «ЖКХ Лузинское»

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