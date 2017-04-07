Омские управляющие компании за нарушения энергосбережения оштрафовали на 1,7 миллиона

Жалобы на работу управляющих компаний регулярно поступают в соответствующие инстанции. Горожан не устраивает, что во многих домах нет приборов учета, а платы начисляются не по счетчикам, также в эксплуатацию не вводят общедомовые приборы учета.

Так, Госжилинспекция в 2016 году составила множество протоколов за нарушения закона об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. Из-за этих нарушений в прошлом году ведомство оштрафовало 30 управляющих компаний и 3 товарищества собственников жилья.

Больше всех остальных «отличилась» управляющая компания «Левобережье» — в отношении нее было составлено 16 протоколов за год. На УК «Жилищник 3» составили 10 протоколов, ООО «ЖКХ Сервис» — 5 протоколов.

Всего за нарушения закона по энергосбережению и энергоэффективности в 2016 году был составлен 71 протокол на 1 730 200 рублей.

Полный список нарушителей выглядит следующим образом: