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12:55 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии утвержден перечень подлежащих ремонту региональных, межмуниципальных и местных дорог

УФА, 7 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Правительство республики утвердило перечень региональных, межмуниципальных и местных дорог, подлежащих ремонту. Список опубликован на портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

В целом в текущем году планируется отремонтировать одну тысячу километров дорог — на 150 больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Госкомтрансе РБ.

«Сейчас подрядные организации заготавливают инертные материалы, с наступлением тепла начнется ремонт, — сообщил руководитель ведомства Рим Гилязетдинов. — Протяженность отремонтированных дорог планируем увеличить также за счет применения механизмов “отложенного платежа”. Дорожники привлекают займы и делают ремонт, после чего им в рассрочку перечисляют средства госзаказа. По этой схеме отремонтировано 126 км наиболее важных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения».

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