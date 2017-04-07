В Башкирии утвержден перечень подлежащих ремонту региональных, межмуниципальных и местных дорог

В целом в текущем году планируется отремонтировать одну тысячу километров дорог — на 150 больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Госкомтрансе РБ.

«Сейчас подрядные организации заготавливают инертные материалы, с наступлением тепла начнется ремонт, — сообщил руководитель ведомства Рим Гилязетдинов. — Протяженность отремонтированных дорог планируем увеличить также за счет применения механизмов “отложенного платежа”. Дорожники привлекают займы и делают ремонт, после чего им в рассрочку перечисляют средства госзаказа. По этой схеме отремонтировано 126 км наиболее важных автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения».