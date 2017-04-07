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13:46 (мск), источник: АиФ Омск

Омские информационные табло на остановках заработают в 2018 году

Из ранее установленных 33 устройств восстановлению не подлежат только 2.

Табло с информацией о времени приезда автобусов снова будут запущены. Как рассказал Алексей Мартыненко, глава департамента транспорта Омска в эфире Омского радио, восстановится электронная инфраструктура к концу 2018 года.

Первым восстановят оборудование на остановке «Госпиталь» у городской администрации. В будущем число работающих табло доведут до 31. Два устройства сломались окончательно и ремонтироваться не будут.

Напомним, что электронные табло с информацией о времени прибытия автобусов были установлены в Омске в 2010—2011 годах. Но проработали они недолго. Вот уже несколько лет оборудование висит на столбах отключённым. Хотя и в период активной работы устройства нередко сбоили и показывали информацию с серьёзными ошибками. Так на остановке площадь Ленина в бесконечном режиме ожидалось прибытие автобуса одного из маршрутов даже в ночное время.

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