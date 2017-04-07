В Башкирии начнут «охоту» за владельцами «недостроек»

Постановление об этом подписал премьер-министр правительства региона Рустэм Марданов.

Напомним, мы писали, что в октябре 2016 года Минфин России предложил взимать налог на имущество «с недостроя», к которым относятся дома, сараи, дачи, бани, которые построены на частных земельных участках и учтены в кадастре, но еще не оформлены в собственность физлиц.

— Это касается владельцев земельных участков, взятых под индивидуальное жилищное строительство в 2006 и ранее годах, — объяснил специалист УФНС по РБ. — Так как мы не можем облагать налогом незарегистрированное жилье и заставить владельца зарегистрировать тоже не можем, было принято решение увеличить земельный налог для тех, кто превысил десятилетний срок на проектирование и строительство. Это поможет выявить тех граждан, которые намеренно не регистрируют достроенный объект недвижимости.

Минземимущество РБ и администрации районов и городов так же будут выявлять объекты, находящиеся на государственной или муниципальной собственности и проверять их использование по назначению. Отчеты о проделанной работе будут появляться на сайте минземимущества, а итоги будут направлены в правительство Башкирии.

Напомним, арендаторам, использующим участок не по назначению и собственникам «недостроек» грозит повышение арендной платы на землю.