TGC приступила к строительству гипермаркета Leroy Merlin в Нижнем Новгороде
Компания TGC (структура группы PPF) приступила к строительству гипермаркета Leroy Merlin в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает PPF Real Estate Russia 7 апреля 2017 года.
Компания TGC (структура группы PPF) приступила к строительству гипермаркета Leroy Merlin в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает PPF Real Estate Russia 7 апреля 2017 года.
Уточняется, что гипермаркет расположится в многофункциональном
TGC подписала контракт с ООО «Леруа Мерлен Восток» на продажу части земельного участка (6,5 гектара). Последующие этапы предполагают строительство на участке еще одного торгового центра и логистического парка класса А. Сообщается, что площадь гипермаркета Leroy Merlin составит 16 тысяч квадратных метров.
Ранее сообщалось, что французская компания планирует его открыть в июле 2018 года. Инвестиции в строительство объекта предполагаются примерно в 1,2 млрд рублей. Планируется создание 500 новых рабочих мест.
Напомним, что представители Leroy Merlin заявили о готовности построить в Нижнем Новгороде гипермаркет в мае 2016 года.
СПРАВКА
Компания Leroy Merlin — международная