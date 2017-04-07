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14:09 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

TGC приступила к строительству гипермаркета Leroy Merlin в Нижнем Новгороде

Компания TGC (структура группы PPF) приступила к строительству гипермаркета Leroy Merlin в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает PPF Real Estate Russia 7 апреля 2017 года.

Уточняется, что гипермаркет расположится в многофункциональном торгово-логистическом парке, строительство которого сейчас и начала TGC. Площадь этого парка составляет около 170 тысяч квадратных метров, он располагается на земельном участке в 40 гектаров около въезда в город со стороны Москвы (трасса М7). Стоимость строительства этого торгово-логистического парка компания оценивает в 10 млрд рублей. На первом этапе реализации проекта в парке начнет работать гипермаркет стройматериалов и товаров для дома Leroy Merlin.

TGC подписала контракт с ООО «Леруа Мерлен Восток» на продажу части земельного участка (6,5 гектара). Последующие этапы предполагают строительство на участке еще одного торгового центра и логистического парка класса А. Сообщается, что площадь гипермаркета Leroy Merlin составит 16 тысяч квадратных метров.

Ранее сообщалось, что французская компания планирует его открыть в июле 2018 года. Инвестиции в строительство объекта предполагаются примерно в 1,2 млрд рублей. Планируется создание 500 новых рабочих мест.

Напомним, что представители Leroy Merlin заявили о готовности построить в Нижнем Новгороде гипермаркет в мае 2016 года.

СПРАВКА

Компания Leroy Merlin — международная компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи и сада. Представлена 325 магазинами в Греции, Бразилии, Франции, Италии, Польше, Португалии, Испании, России, Китае, Турции, Румынии и Украине.

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