Михайловскую набережную в Новосибирске благоустроят до конца года
Речь идет о первом этапе масштабного ремонта. Сегодня об этом заявила глава Департамента культуры мэрии Анна Терешкова. Работы начнут в середине августа.
Речь идет о первом этапе масштабного ремонта. Сегодня об этом заявила глава Департамента культуры мэрии Анна Терешкова. Работы начнут в середине августа.
А завершат работы в октябре. Первая очередь благоустройства: территория рядом с главной сценой. Здесь приведут в порядок дорожки, лестницы, установят освещение и скамейки.
Сроки ремонта ограничены условиями госпрограммы. На обустройство зеленой зоны направят 140 миллионов рублей — из федерального и областного бюджетов.
В этой части набережной будет расположена
Анна Терешкова, начальник Департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска: «Сейчас действительно мы с ни с кем не продляем договоры. Именно потому, что мы понимаем — в этом году мы уже должны сдать новую набережную, то есть первую часть».