Михайловскую набережную в Новосибирске благоустроят до конца года

А завершат работы в октябре. Первая очередь благоустройства: территория рядом с главной сценой. Здесь приведут в порядок дорожки, лестницы, установят освещение и скамейки.

Сроки ремонта ограничены условиями госпрограммы. На обустройство зеленой зоны направят 140 миллионов рублей — из федерального и областного бюджетов.

В этой части набережной будет расположена фан-зона Чемпионата мира по футболу — 2018. Когда он закончится, новосибирцам останется прекрасная площадка для городских торжеств. В нынешнем виде набережная — последний сезон.

Анна Терешкова, начальник Департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска: «Сейчас действительно мы с ни с кем не продляем договоры. Именно потому, что мы понимаем — в этом году мы уже должны сдать новую набережную, то есть первую часть».