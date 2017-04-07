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14:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Масштабный ремонт новосибирских дорог начнут после майских праздников

Масштабный ремонт дорог в Новосибирске начнут после майских праздников, заявил сегодня мэр областного центра. По словам Анатолия Локтя, поддерживающий ремонт на опасных участках начнут в конце следующей недели.

Источник: Вести - Новосибирск

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска: «В этом году мы вошли в программу федеральную — “Безопасные дороги” — миллиард 47 рублей запланированы. Они уже отыграны, все процедуры проведены, 4 подрядчика определены, к работам приступим после праздников».

Напомним, что всю неделю «Вести» составляли карту разбитых дорог. И в этом нам помогали телезрители. В редакцию поступило несколько десятков сообщений. Одна из новых ям в нашем списке — на перекрестке Титова — Связистов. Хотя, местные жители заверяют — внимания заслуживает вся улица Связистов. Они не помнят, когда последний раз эту дорогу отсыпали. Глубина самой большой выбоины — несколько десятков сантиметров.

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