С 15 апреля Южуралмост приступит к ямочному ремонту дорог в Челябинской области

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, работы будут производиться в рамках заключенного госконтракта.

В ходе ямочного ремонта дорожники проведут обрубку кромок выбоины, чтобы придать ей прямоугольные очертания, очистят ее от асфальтобетонного лома и грязи. Кроме того, запланирована подгрунтовка дна и кромок выбоины, заполнение ее ремонтным материалом и уплотнение.

Дорожные рабочие будут использовать для ремонта горячие асфальтобетонные смеси, поэтому все работы будут проводиться при температуре воздуха не ниже плюс 10 градусов. В начале мая специалисты приступят к нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Подрядная организация уже подготовила к ремонтному сезону 95 единиц техники: 14 асфальтоукладчиков, 42 катка, 2 фрезы, 28 комплектов для проведения работ по ямочному ремонту, 9 универсальных дорожных машин.