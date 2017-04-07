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14:05 (мск), источник: Uralpress.ru

С 15 апреля Южуралмост приступит к ямочному ремонту дорог в Челябинской области

С 15 апреля АО «Южуралмост» планирует начать работы по ямочному ремонту региональных и межмуниципальных дорог в центральных и южных районах Челябинской области. В северо-восточной климатической зоне региона дорожники планируют приступить к ямочному ремонту в начале мая.

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве дорожного хозяйства и транспорта области, работы будут производиться в рамках заключенного госконтракта.

В ходе ямочного ремонта дорожники проведут обрубку кромок выбоины, чтобы придать ей прямоугольные очертания, очистят ее от асфальтобетонного лома и грязи. Кроме того, запланирована подгрунтовка дна и кромок выбоины, заполнение ее ремонтным материалом и уплотнение.

Дорожные рабочие будут использовать для ремонта горячие асфальтобетонные смеси, поэтому все работы будут проводиться при температуре воздуха не ниже плюс 10 градусов. В начале мая специалисты приступят к нанесению горизонтальной дорожной разметки.

Подрядная организация уже подготовила к ремонтному сезону 95 единиц техники: 14 асфальтоукладчиков, 42 катка, 2 фрезы, 28 комплектов для проведения работ по ямочному ремонту, 9 универсальных дорожных машин.

В апреле начнутся работы по профилированию дорог с щебеночным покрытием. Для их проведения дорожники подготовили 42 грейдера. Рабочим предстоит также очистить откосы и полосы от мусора, накопившегося за осенне-зимний период.

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