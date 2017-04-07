Проездной на 60 минут заработал в Челябинске. Что нужно знать пассажиру?

В Челябинске заработал проездной на 60 минут с возможностью бесплатной пересадки в общественном транспорте.

Что такое «проездной на 60 минут».

Проездной на 60 минут — это тариф транспортной карты «часовой билет», который позволяет совершать неограниченное число пересадок в приделах часа. Если такая транспортная карта есть, то дополнительно покупать ничего не нужно.

Как воспользоваться часовым билетом?

При посадке в муниципальный транспорт предъявить кондуктору или водителю (в автобусах, которые работают без кондуктора), транспортную карту и предупредить, что нужен часовой билет. Совершая пересадку, необходимо также предъявить карту, и получить новый билет.

Сколько стоит часовой билет?

Стоимость первой поездки по часовому билету 20 рублей, каждой следующей в течении 60 минут после оплаты первой поездки 0 рублей. Стоимость по данному тарифу не зависит от суммы пополнения карты.

На каких видах транспорта действует?

С 6 апреля проездным на 60 минут можно воспользоваться во всех видах городского муниципального транспорта (автобус, троллейбус, трамвай). После запусков городских сезонных автобусных маршрутов (двухзначные номера) горожане смогут также в течении часа совершать на них и с них бесплатную пересадку.

Могут ли два человека по одной карте воспользоваться новым тарифом?

Воспользоваться новым пересадочным тарифом может только один пассажир, за второго и каждого последующего пассажира плата будет списываться по беспересадочному тарифу.

Где купить карту?

Транспортную карту можно купить у кондуктора, в диспетчерских пунктах на конечных остановках, в центре выдачи и пополнения социальных карт (ул. Первой Пятилетки 30).

Как пополнить карту?

Если остаток по карте равен 0, можно вернуть свою «пустую» карту кондуктору, взамен купить карту нужного номинала (300, 500, 700, 1500 рублей). Пополнить на любую сумму можно в диспетчерских пунктах, в почтовых отделениях, в отделениях Челябинвестбанка, в киосках «Роспечать».

Что делать, если у вас отказываются принимать к оплате транспортную карту?

Запомнить дату, время, маршрут следования и номер транспортного средства, обратиться с жалобой в Управление транспорта Челябинска по телефону: 778−62−31. Отметим, что принимать к оплате транспортные карты обязаны, как в муниципальном транспорте, так и в маршрутных такси № 8, 13, 22, 35, 40. (по беспересадочному тарифу).

Минусы.

Возврат средств не предусмотрен, если транспорт, на который совершается пересадка не пришёл или опоздал, исчерпав тем самым бесплатный лимит для пересадки. Отсутствие возможности пополнения при помощи онлайн-сервисов.

Как рассказал, корреспонденту «АиФ-Челябинск» директор МУП «Служба организация движения» Василий Муленков, механизм возврата денежных средств при отсутствии транспорта на пересадке прорабатывается в настоящий момент. Муленков также отметил, что сейчас в тестовом режиме идёт работа по новым сервисам, которые смогут значительно расширить, возможности пассажиров для пополнения транспортных карт, с использованием инфраструктуры Сбербанка.