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15:18 (мск), источник: ИА REGNUM

Власти Краснодара поделились планами по ремонту дорог на 2017 год

В Краснодаре с начала мая начнут обновлять и приводить в порядок городские артерии.

Источник: ИА REGNUM

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы 7 апреля, ремонт предусматривает замену асфальто-бетонного покрытия дорог, прочистку ливневой канализации, ремонт тротуаров и замену бордюров.

О том, какие именно магистрали будут отремонтированы и в какие сроки, горожан информируют заранее. Представители департамента строительства администрации города проводят встречи с населением в каждом из четырех внутригородских округов кубанской столицы.

Как доложил заместитель директора департамента строительства Борис Сухов, перечень участков дорог, на ремонт которых город получил финансирование по федеральной и региональной программам, сформирован. Объем работ достаточно серьезный.

В настоящее время ведется поиск подрядчиков. Соответствующие конкурсы уже объявлены. Всего организациям, которые будут отобраны по результатам электронных аукционов, предстоит отремонтировать 42 участка дорог общей протяженностью около 72 км. Работы стартуют в мае, будут вестись круглосуточно и должны быть закончены к 1 ноября 2017 года.

Масштабный ремонт дорог в Краснодаре будет проходить практически одновременно на нескольких участках. Специалисты призывают жителей с пониманием отнестись к возможным транспортным неудобствам, чаще пользоваться общественным транспортом. Минимизировать последствия для автомобилистов будут с помощью альтернативных схем проезда и объезда участков.

«В число объектов, которые будут отремонтированы в 2017 году, попали и те дороги, по которым регулярно поступают жалобы от автомобилистов, в частности — сильно поврежденный отрезок по ул. Новороссийской — от ул. Северной до ул. им. Шевченко», — уточнил директор городского департамента строительства Максим Карпенко.

Добавим, что ремонт участков улично-дорожной сети кубанской столицы будет вестись в рамках федеральной и региональной программ, в том числе — программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской агломерации на 2017−2025 годы в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Минтранса РФ.

В общей сложности на эти цели в 2017 году Краснодар получит более 3,5 млрд рублей. Средства в размере 2 млрд рублей уже поступили в городской бюджет.

Кроме того, в этом году предстоит капитально отремонтировать несколько крупных участков дорог, средства на которые в размере 1,5 млрд рублей город получит по краевой госпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Так, в частности, в 2017 году планируется завершить капитальный ремонт улицы Новороссийской. Улицу имени Тургенева в 2017 году отремонтируют до улицы Красных Партизан, в 2018-м — до улицы Монтажников. Приведут в порядок и подъездную автодорогу к поселку Индустриальный.

Комментарии
1
дядя
...т.е. 1 км дороги стоит 795.680 S?
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