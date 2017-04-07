Улицу Татищева в Екатеринбурге закроют до 10 июля

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для движения будет перекрыт участок на отрезке от Токарей до Мельникова. Работы, связанные с реконструкцией и строительством улично-дорожной сети, продлятся с 10 апреля по 10 июля 2017 года.

Как уточнили в мэрии, работы проводит закрытое акционерное общество «Строительное управление — 21».

Напомним, ранее в уральской столице было закрыто движение транспорта по участку улицы Московской, а также на улице Библиотечной.