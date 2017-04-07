Улицу Татищева в Екатеринбурге закроют до 10 июля
Улицу Татищева в Екатеринбурге закроют на три месяца.
Улицу Татищева в Екатеринбурге закроют на три месяца.
Об этом Накануне.RU сообщили в
Для движения будет перекрыт участок на отрезке от Токарей до Мельникова. Работы, связанные с реконструкцией и строительством
Как уточнили в мэрии, работы проводит закрытое акционерное общество «Строительное управление — 21».
Напомним, ранее в уральской столице было закрыто движение транспорта по участку улицы Московской, а также на улице Библиотечной.