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14:59 (мск), источник: Nakanune.ru

Улицу Татищева в Екатеринбурге закроют до 10 июля

Улицу Татищева в Екатеринбурге закроют на три месяца.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для движения будет перекрыт участок на отрезке от Токарей до Мельникова. Работы, связанные с реконструкцией и строительством улично-дорожной сети, продлятся с 10 апреля по 10 июля 2017 года.

Как уточнили в мэрии, работы проводит закрытое акционерное общество «Строительное управление — 21».

Напомним, ранее в уральской столице было закрыто движение транспорта по участку улицы Московской, а также на улице Библиотечной.

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