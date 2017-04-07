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15:32 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе снижается численность безработных

УФА, 7 апр 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. С начала года численность официально зарегистрированных безработных уфимцев снизилась более чем на 200 человек и к 7 апреля составила около 5,9 тысячи человек.

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, если уровень регистрируемой безработицы в начале текущего года составлял 1,03 процента, то к сегодняшнему дню он снизился до 0,99 процента.

На данный момент, в городском банке вакансий насчитывается 13 тысяч рабочих мест против 11,3 тысячи в начале 2017 года.

Коэффициент напряженности на рынке труда, или отношение общего количества тех, кто состоит на учете в службе занятости, к числу заявленных вакансий, составляет сейчас 0,51. В начале года этот показатель равнялся 0,6.

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