В Уфе снижается численность безработных

Как сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы, если уровень регистрируемой безработицы в начале текущего года составлял 1,03 процента, то к сегодняшнему дню он снизился до 0,99 процента.

На данный момент, в городском банке вакансий насчитывается 13 тысяч рабочих мест против 11,3 тысячи в начале 2017 года.

Коэффициент напряженности на рынке труда, или отношение общего количества тех, кто состоит на учете в службе занятости, к числу заявленных вакансий, составляет сейчас 0,51. В начале года этот показатель равнялся 0,6.