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15:52 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Число субъектов малого и среднего предпринимательства сокращается в Иркутской области

Количество предприятий снизилось на 3 тысячи по сравнению с прошлым годом.

Более чем на 3 тысячи снизилось количество субъектов предпринимательской деятельности в Иркутской области в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Такая информация приведена в ежегодной докладе уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Алексея Москаленко, сообщает IA IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу УЗПП по Иркутской области.

Согласно данным Росстата, в 2015 году в Иркутской области работали 90,5 тысячи малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, в 2016 году их число составило 87,3 тысячи.

«Данные Росстата расходятся с информацией управления Федеральной налоговой службы по Иркутской области, но тенденция снижения числа участников экономической деятельности очевидна, — отметил Алексей Москаленко.

В 2016 году на налоговом учете состояли 48,4 тысячи малых и средних предприятия и 60,7 тысячи индивидуальных предпринимателей, а годом ранее — 49, 8 тысячи и 61,3 тысячи, соответственно.

«Впервые за все время работы Уполномоченного по правам предпринимателей мы фиксируем в Иркутской области сокращение сразу двух показателей — числа индивидуальных предпринимателей и юрлиц», — говорит омбудсмен.

В 2016 году также впервые было зафиксировано превышение числа закрытых предприятий над вновь созданными. Так, прекратили свою деятельность 8,3 тысячи юридических лиц, были открыты — 4,6 тысячи. Такая тенденция не фиксировалась ни разу с 2013 года: до прошлого года число юридических лиц, работающих в сфере малого и среднего предпринимательства, поступательно росло. Аналогичная тенденция и среди индивидуальных предпринимателей: число вновь созданных в 2016 году составило 10,5 тысячи ИП, прекративших деятельность — 10, 8 тысячи.

Алексей Москаленко отметил, что сокращение числа субъектов экономической деятельности негативно сказывается на занятости населения: сохранение тенденции может привести к росту безработицы.

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