В Уфе по заявкам жителей приводят в порядок улицу Бородинскую

Сейчас здесь ведется строительство семи многоквартирных домов. Два высотных дома уже введены в эксплуатацию. Проезд тяжелой строительной техники разрушил дорожное полотно, дорога оказалась в плохом состоянии.

Реагируя на жалобу жителей улицы Бородинской, работники районного МБУ по благоустройству провели отвод талых вод и разровняли покрытие. В ближайшее время планируется провести щебнение дороги.