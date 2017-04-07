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15:23 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе по заявкам жителей приводят в порядок улицу Бородинскую

УФА, 7 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе по заявкам жителей приводят в порядок улицу Бородинскую в микрорайоне Кузнецовский затон.

Источник: Башинформ

Сейчас здесь ведется строительство семи многоквартирных домов. Два высотных дома уже введены в эксплуатацию. Проезд тяжелой строительной техники разрушил дорожное полотно, дорога оказалась в плохом состоянии.

Реагируя на жалобу жителей улицы Бородинской, работники районного МБУ по благоустройству провели отвод талых вод и разровняли покрытие. В ближайшее время планируется провести щебнение дороги.

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