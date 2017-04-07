В Уфе по заявкам жителей приводят в порядок улицу Бородинскую
УФА, 7 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе по заявкам жителей приводят в порядок улицу Бородинскую в микрорайоне Кузнецовский затон.
УФА, 7 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Уфе по заявкам жителей приводят в порядок улицу Бородинскую в микрорайоне Кузнецовский затон.
Сейчас здесь ведется строительство семи многоквартирных домов. Два высотных дома уже введены в эксплуатацию. Проезд тяжелой строительной техники разрушил дорожное полотно, дорога оказалась в плохом состоянии.
Реагируя на жалобу жителей улицы Бородинской, работники районного МБУ по благоустройству провели отвод талых вод и разровняли покрытие. В ближайшее время планируется провести щебнение дороги.