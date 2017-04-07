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15:57 (мск), источник: АиФ Казань

Росавтодор: появится трасса в обход Нижнекамска и Челнов

Проект новой трассы в обход Нижнекамска и Набережных Челнов прорабатывают в Татарстане, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Предполагается, что дорога будет проложена от трассы М-7 «Волга» в районе Мамадыша с мостом через реку Кама и обходом городов Нижнекамск и Набережные Челны. Предполагается, что новая трасса поможет вывести транзитный транспорт с городских дорог, сократить сроки доставки грузов, а также наладить сообщение между промышленными предприятиями региона. Финансировать проект будут три «кошелька»: федеральный бюджет, региональный бюджет и частный сектор.

По данным Росавтодора, привлечению частных инвестиций способствовала система «Платон». По итогам прошлого года за счет ее сборов на российские дороги уже направлено более 22 млрд рублей. Благодаря «Платону» в дорожный фонд Татарстана было дополнительно направлено 390 млн рублей на поддержку программ дорожных работ.

Напомним, грузоперевозчики несколько раз митинговали против системы «Платон».

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