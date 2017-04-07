В Омске реконструируют стадион СибГУФКа

Стадион СибГУФК будет реконструирован. Как сообщает министерство по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области, работы начнутся уже летом текущего года. Проект будет реализован в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы». Средсвта в размере 169 млн рублей выделит федеральный бюджет.

На стадионе появится трибуны на 500 мест, искусственное футбольное поле, современные беговые дорожки и специальное помещения с раздевалками, душевыми и комнатами для хранения инвентаря. Расположится на новом объекте и городок ВФСК «ГТО»."После реконструкции Омская область получит современный стадион, — отметил Дмитрий Крикорьянц, министр по делам молодежи, физической культуры и спорта. — Устаревшие конструкции будут заменены на новые, соответствующие требованиям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). На таком объекте можно будет проводить крупные студенческие соревнования, межвузовские мероприятия. Однозначно, это новшество поспособствует развитию студенческого спортивного сообщества, ведь такого спортивного объекта нет ни в одном вузе Омской области. Расположится на новом объекте и городок ВФСК «ГТО»."Пы пользуемся этой площадкой сегодня, но по состоянию стадион, конечно, не соответствует минимальным требованиям, — рассказал Олег Шалаев, ректор СибГУФК.