Росавтодор рассматривает возможность софинансирования строительства магистрали «Центральная»

Ведомство ожидает заявки Самарской области на предоставление проекту дополнительной финансовой поддержки на условиях трехстороннего финансирования: за счет госбюджета, бюджета региона и вложений частного консорциума.

Маршрут трассы пройдет от проспекта Кирова и далее с пересечениями улиц Ташкентской, Алма-Атинской, Ракитовским шоссе, потом в районе платформы Дачная и до границы города. После этого — от городской границы до магистрали «Центральная», а затем до Обводной дороги. Общая протяженность участка дорожных работ составит восемь километров.

Помимо Самарской области, претендентами на федеральное софинансирование являются проекты из Хабаровского и Пермского краев, Башкирии, Татарстана, Тюменской и Новосибирской областей.

Дополнительному импульсу для привлечения в дорожные проекты частных инвестиций способствовала система «Платон», которая увеличила объемы дорожного фонда и количество средств, выделяемых на инфраструктуру. По итогам прошлого года за счет ее сборов на российские дороги уже направлено более 22 млрд рублей.

Благодаря «Платону» в дорожный фонд Самарской области уже было направлено более 1,4 млрд рублей. На эти средства профинансировано строительство Фрунзенского моста и отремонтировано более 80 км дорожного покрытия на улицах Самары. Также продолжается ремонт моста через р. Самару на трассе Богатое — Самара — Оренбург.