Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Дон Риклз из «Баек из склепа» и «Сумеречной зоны»
Плотницкий: Украина признала независимость ДНР и ЛНР
МИД Украины потребовал от России отменить указ Путина
Почему разгорелся скандал вокруг жены футболиста Погребняка
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
Колонна из 1000 автобусов с призывниками едет на восток ДНР – СМИ
«Киев приперли к стенке»: СМИ о докладе по Boeing
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Племянник Хиллари Клинтон прославился из-за внешности (фото)
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Уйгурская проблема Китая
9Индуистский Новый год
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
15:15 (мск), источник: Volga News

Росавтодор рассматривает возможность софинансирования строительства магистрали «Центральная»

Самарский проект строительства автомагистрали «Центральная», включающий реконструкцию проспекта Карла Маркса, может быть поддержан за счет средств федерального дорожного фонда, сообщила пресс-служба Росавтодора.

Ведомство ожидает заявки Самарской области на предоставление проекту дополнительной финансовой поддержки на условиях трехстороннего финансирования: за счет госбюджета, бюджета региона и вложений частного консорциума.

Маршрут трассы пройдет от проспекта Кирова и далее с пересечениями улиц Ташкентской, Алма-Атинской, Ракитовским шоссе, потом в районе платформы Дачная и до границы города. После этого — от городской границы до магистрали «Центральная», а затем до Обводной дороги. Общая протяженность участка дорожных работ составит восемь километров.

Помимо Самарской области, претендентами на федеральное софинансирование являются проекты из Хабаровского и Пермского краев, Башкирии, Татарстана, Тюменской и Новосибирской областей.

Дополнительному импульсу для привлечения в дорожные проекты частных инвестиций способствовала система «Платон», которая увеличила объемы дорожного фонда и количество средств, выделяемых на инфраструктуру. По итогам прошлого года за счет ее сборов на российские дороги уже направлено более 22 млрд рублей.

Благодаря «Платону» в дорожный фонд Самарской области уже было направлено более 1,4 млрд рублей. На эти средства профинансировано строительство Фрунзенского моста и отремонтировано более 80 км дорожного покрытия на улицах Самары. Также продолжается ремонт моста через р. Самару на трассе Богатое — Самара — Оренбург.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пожар в Реальном училище был результатом поджога
Атака Трампа: Что известно о ракетном ударе США по базе в Сирии
В Минобороны оценили эффективность удара США по базе в Сирии
Лукашенко: Россия не готова к полноценному Союзному государству
В квартире фигуранта дела о взрыве в Петербурге нашли гранату
Лидеру «Шалтая-Болтая» предъявили обвинения
Эксперты предсказали сокращение больниц до уровня 1913 года
Число жертв теракта в Лондоне увеличилось до пяти человек
Спорт
«Уфа» блефует? Как середняк РФПЛ грозит «Спартаку» Уфимцы осуществили внезапную психологическую атаку на лидера Премьер-Лиги. Как отреагируют на неё спартаковцы?
Авто
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар Бдительные жители белорусской столицы обнаружили, что автомобиль, похожий на Ferrari, уже долгое время стоит на парковке гостиницы «Минск»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Выдачу бесплатной земли на Курилах приостановили
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь