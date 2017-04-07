Около 40 миллионов рублей выделено в Ростовской области на высадку леса

Саженцы донской край растит самостоятельно. Для этих целей работает девять лесных питомников. Произрастают там не только лиственные, но и хвойные породы.

Через руки специалистов Обливского лесопитомника каждый год проходят миллионы саженцев хвойных и лиственных деревьев. Сейчас идет сбор белой акации. По словам почетного тракториста Анатолия Юмогулова, в этом деле очень важен опыт.

«Трактористы у нас все пожилые, давно работают. Выбираем в пучки по 100 штук, а потом связываем и грузим телегу», — рассказывает Анатолий Юмогулов.

Толщина у корневой шейки белой акации соответствует стандарту — не менее четырех миллиметров. Это важно, потому что хорошая корневая система позволит саженцу вырасти на песчаных почвах. Саженцы отвозят туда, где они должны обрести постоянную прописку — в специально отведенные для высадки зоны.

На этих песчаных землях не растут ни пшеница, ни ячмень. Леса здесь должны предотвратить ветровую эрозию почвы. Сейчас, как говорят лесничие, благодаря дождям установилась самая подходящая погода для высадки деревьев.

«Уже в этом году здесь производится посадка лесных культур. На сегодняшний день высажено уже 180 гектаров из запланированных 230», — поясняет директор селивановского ГАУ РО «Лес» Игорь Кобызев.

На Дону леса занимают лишь 2,5 процента территории, и большая их часть как раз искусственные, то есть посаженные и выращенные человеком.

«Мы ежегодно выращиваем саженцев и сеянцев где-то около 10 миллионов штук. Сейчас мы обходимся своими саженцами, которые сами выращиваем», — комментирует министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Геннадий Урбан.

На дону работает девять лесных питомников. В прошлом году в них вырастили больше 12 миллионов саженцев. Это не только лиственные, но и хвойные породы. В этом году в регионе почти завершена посадка леса. По словам региональных властей, задача — высаживать каждый год не менее 1200 гектаров. Главное — есть средства, на эти цели в 2017 году федеральный бюджет направил области почти 40 миллионов рублей.