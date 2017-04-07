МИНСК, 7 апр — Sputnik. Новые пенсионные удостоверения вводятся в Беларуси, выдавать их будет министерство труда и соцзащиты.

Лукашенко сделал более доступным лизинг недвижимости для физлиц

Такое решение закреплено постановлением Совмина № 255 от 6 апреля № 255, документ опубликован на Национальном правовом портале.

Постановлением Совмина утверждены формы пенсионного удостоверения и пенсионного удостоверения для тех граждан, которые получают пенсию за особые заслуги перед страной.

В документе подчеркивается, что пенсионные удостоверения старого образца будут считаться действительными, они не подлежат обмену на новые.

Обеспечить выдачу пенсионных удостоверений по новым формам после использования бланков пенсионных удостоверений старого образца поручено министерству труда и социальной защиты населения. Минтруда также должно организовать изготовление в необходимом количестве пенсионных удостоверений по утвержденным формам за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете на эти цели.

Кроме того, Минтруда поручено в течение двух месяцев привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.