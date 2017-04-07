В Волгоградской области заменят больше лифтов, чем планировали
До конца текущего года в Волгоградской области заменят 95 аварийных лифтов, вместо запланированных ранее 89.
До конца текущего года в Волгоградской области заменят 95 аварийных лифтов, вместо запланированных ранее 89.
Соответствующие изменения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2017 год утверждены приказом комитета
Таким образом, новые подъемники появятся в 29 многоквартирных домах региона: 24 из них расположены в Волгограде и 5 — в Камышине.