Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Брэд Питт и Роберт Паттинсон на премьере в Голливуде
Стало известно, за что убили Бориса Немцова
СМИ: в Москве убит глава управления МВД
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы
8 имен, которые почти одинаково звучат во всем мире
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
СМИ: РФ может применить «Кораблекрушение» против авианосцев США
СМИ о реакции Путина на ракетный удар США по Сирии
45-летняя Анна Нетребко кардинально сменила имидж (фото)
Мелания Трамп надела платье «со смыслом» на важную встречу
Сотни украинцев штурмуют посольство Литвы в Киеве – СМИ
Боевики наведут порядок в Киеве по указу Кличко
С 4 апреля водителей начнут наказывать за новое нарушение
Викторина для водителей: проверь чувство юмора
Фоторепортажи
12США нанесли ракетный удар по Сирии
13Скончался поэт Евгений Евтушенко
10Последствия циклона «Дебби»
10Уйгурская проблема Китая
19:25 (мск), источник: Интерфакс

Сбербанк продал свою украинскую лизинговую компанию

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Группа Сбербанка больше не владеет ООО «Сбербанк Лизинг Украина», сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе кредитной организации.

Источник: Reuters

«20 марта 2017 года была зарегистрирована смена собственников компании, вследствие чего основания для включения компании в группу лиц банка прекращены», — отметили в пресс-службе.

До 20 марта украинская компания входила в список аффилированных лиц Сбербанка как стопроцентная «дочка» российского АО «Сбербанк Лизинг».

Читайте также
Киев отверг требование МВФ отменить санкции против российских банков

Как сообщалось, ранее Сбербанк объявил о планах по продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов, куда войдут латвийский Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову) и белорусская частная компания, соответствующий юридически обязывающий договор уже подписан.

Позднее Norvik Banka объявил, что основным покупателем украинского дочернего банка Сбербанка выступит сын владельца нефтяной компании «Русснефть» Михаила Гуцериева Саид. Сбербанк анонсировал, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 года. Позднее источник говорил журналистам, что банк может быть продан до конца мая.

Сбербанк также сейчас ищет покупателей на другой свой украинский актив — небольшой ВиЭс банк.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Рейтинг одобрения Медведева за месяц упал на 10%
Правление Сбербанка не утвердило назначение Марианны Максимовской
Рейтинг одобрения Медведева за месяц упал на 10%
В Стокгольме грузовик въехал в людей у торгового центра
Медведев: Ударом по Сирии Трамп доказал свою несамостоятельность
Все погибшие при взрыве в метро Санкт-Петербурга опознаны
Лукашенко: Россия не готова к полноценному Союзному государству
События недели в фотографиях
Эксперты предсказали сокращение больниц до уровня 1913 года
Лидеру «Шалтая-Болтая» предъявили обвинения
Спорт
«Уфа» блефует? Как середняк РФПЛ грозит «Спартаку» Уфимцы осуществили внезапную психологическую атаку на лидера Премьер-Лиги. Как отреагируют на неё спартаковцы?
Авто
СМИ: Lada Vesta все-таки получит дисковые тормоза сзади Как сообщает агентство Regnum со ссылкой на собственные источники на АВТОВАЗе, на универсале Vesta применят задние дисковые тормоза
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
На рынок жилья Петербурга вывели сразу 50 новостроек
Сантехников обяжут работать по ночам
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь