Сбербанк продал свою украинскую лизинговую компанию

До 20 марта украинская компания входила в список аффилированных лиц Сбербанка как стопроцентная «дочка» российского АО «Сбербанк Лизинг».

«20 марта 2017 года была зарегистрирована смена собственников компании, вследствие чего основания для включения компании в группу лиц банка прекращены», — отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, ранее Сбербанк объявил о планах по продаже 100% акций украинского дочернего банка консорциуму инвесторов, куда войдут латвийский Norvik Banka (принадлежит бизнесмену Григорию Гусельникову) и белорусская частная компания, соответствующий юридически обязывающий договор уже подписан.

Позднее Norvik Banka объявил, что основным покупателем украинского дочернего банка Сбербанка выступит сын владельца нефтяной компании «Русснефть» Михаила Гуцериева Саид. Сбербанк анонсировал, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2017 года. Позднее источник говорил журналистам, что банк может быть продан до конца мая.

Сбербанк также сейчас ищет покупателей на другой свой украинский актив — небольшой ВиЭс банк.