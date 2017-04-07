Белоруссия до конца 2017 г. продолжит платить за российский газ $130 за 1 тыс. куб.м

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Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что республика в 2017 году продолжит платить за российский газ $130 за 1 тысячу куб м. «Российская сторона все-таки предложила завершить в текущем году выполнение контракта с “Газпромом”, в котором цена на газ указана в размере $130 за 1 тыс. куб.м», — цитирует госагентство «БелТА» Лукашенко.

По словам президента, спорные вопросы в белорусско-российских отношениях начали возникать из-за разных подходов к цене на природный газ

«Цена природного газа не котируется на международных рынках, как нефть. Природный газ по своей цене всегда привязывался к нефти. Падает цена на нефть — падает цена на природный газ. По той формуле, по которой мы работали с россиянами, мы должны были платить до $100 за тысячу кубометров газа», — пояснил он. Однако, продолжил глава государства, российская сторона решила увеличить стоимость до $130, аргументируя это тем, что Минск будет все равно платить минимальную ставку в сравнении с мировыми расценками.

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