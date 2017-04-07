Белоруссия до конца 2017 г. продолжит платить за российский газ $130 за 1 тыс. куб.м
При этом РФ пошла на компромисс и договорилась о компенсации за счет реэкспорта нефти, уточнил Александр Лукашенко.
При этом РФ пошла на компромисс и договорилась о компенсации за счет реэкспорта нефти, уточнил Александр Лукашенко.
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявляет, что республика в 2017 году продолжит платить за российский газ $130 за 1 тысячу куб м.
«Российская сторона
«Цена природного газа не котируется на международных рынках, как нефть. Природный газ по своей цене всегда привязывался к нефти. Падает цена на нефть — падает цена на природный газ. По той формуле, по которой мы работали с россиянами, мы должны были платить до $100 за тысячу кубометров газа», — пояснил он.
Однако, продолжил глава государства, российская сторона решила увеличить стоимость до $130, аргументируя это тем, что Минск будет все равно платить минимальную ставку в сравнении с мировыми расценками.
«Такой цены в мире нет — это действительно правда. Но правда ведь и в том, что мы в Союзном государстве, у нас один рынок, мы должны иметь равные условия для людей, субъектов хозяйствования. Как могут наши теплицы, получая природный газ за $150−170, конкурировать с их теплицами, которые за $40−60 живут», — сказал Лукашенко.
По его словам, в ходе переговоров в
При этом, добавил Лукашенко, пошли на компромисс и договорились о компенсации за счет реэкспорта нефти: так, в течение ближайших лет денежные средства перетаможки 6 млн т нефти ежегодно будут поступать в бюджет Белоруссии. «Это выгодно. Путин у меня спрашивает: «Ты знаешь, сколько это в этом году будет? Полмиллиарда долларов», — рассказал президент.
Лукашенко также отметил: стороны на переговорах вели речь о том, чтобы цена на газ формировалась в российских рублях.