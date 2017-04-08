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11:17 (мск), источник: ДЕЙТА

ДЭК Приморья предупреждает и исправляет

Водоканалы-неплательщики могут поставить под угрозу водоснабжение в приморском городе Дальнереченске, сообщает ИА «Дейта» со ссылкой на пресс-центр ПАО «ДЭК».

Источник: ДЕЙТА

Долг ООО «Дальводоканал» (город Дальнереченск) составляет около 9,5 млн. рублей. ПАО «ДЭК» — «Дальэнергосбыт» использует весь спектр мер, предусмотренный законодательством. Получить оплату за отпущенную электроэнергию по исполнительным листам не представляется возможным, поскольку денежные средства на расчетных счетах водоканалов отсутствуют. Поэтому энергетики вынуждены применять ограничительные санкции. В результате чего могут возникнуть перебои с поставками воды в указанном муниципальном образовании.

Напомним, что год назад Дальнереченску за долги отключили уличное освещение, 1 апреля 2016 года в городе Дальнереченске Приморского края исчезло наружное освещение улиц.

Как сообщил тогда же Николай Танкевич, начальник Дальнереченского отделения Дальэнергосбыта, администрация ДГО не оплачивала счета за электричество почти полтора года, аж с декабря 2015 года!

ИА «Дейта» сообщает — 5 апреля 2017 года на сайте агентства был опубликован материал об отключении уличного освещения в Дальнереченске в апреле 2016 года, по вине автора материал был ошибочно датирован апрелем 2017 года. Принося свои извинения за ошибку коллективу ПАО «ДЭК», ИА «Дейта» вынуждено констатировать, что администрация Дальнереченска по прежнему — как и в прежние годы — является должником «ДЭК» за поставленное электричество.

Василий Буслаев.

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