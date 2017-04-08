В аварийном доме Новосибирска не расселяют единственных жильцов
Гнилые доски, отключений бойлер и прорывы канализации. Дом по улице Тихвинская 13 признали аварийным и постепенно расселяют. Всех, кроме жильцов одной квартиры.
Гнилые доски, отключений бойлер и прорывы канализации. Дом по улице Тихвинская 13 признали аварийным и постепенно расселяют. Всех, кроме жильцов одной квартиры.
А на нулевом этаже теперь нельзя хранить даже картошку. Вооружившись ножом и топором, Ариадна срезает слой линолеума. Он не для красоты, а чтобы запах гнили, канализации и сырости из подпола не пробирался в квартиру. А вот насекомых это не останавливает. И не только тараканов.