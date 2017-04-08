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08:20 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В аварийном доме Новосибирска не расселяют единственных жильцов

Гнилые доски, отключений бойлер и прорывы канализации. Дом по улице Тихвинская 13 признали аварийным и постепенно расселяют. Всех, кроме жильцов одной квартиры.

А на нулевом этаже теперь нельзя хранить даже картошку. Вооружившись ножом и топором, Ариадна срезает слой линолеума. Он не для красоты, а чтобы запах гнили, канализации и сырости из подпола не пробирался в квартиру. А вот насекомых это не останавливает. И не только тараканов.

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