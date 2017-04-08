В пригороде Уфы Нагаево поставят сотню уличных фонарей
УФА, 7 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В пригородном поселке Нагаево (Октябрьский район Уфы) установят 103 точки наружного освещения по улицам Луговая, Заречная, Г. Тагана.
УФА, 7 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В пригородном поселке Нагаево (Октябрьский район Уфы) установят 103 точки наружного освещения по улицам Луговая, Заречная, Г. Тагана.
Соответствующий госзаказ максимальной стоимостью 3 355 121 рубль разместила администрация столицы на сайте госзакупок. Торги должны состояться 24 апреля. Подрядчик должен выполнить строительные и монтажные работы до 1 июля.