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08:50 (мск), источник: ИА Башинформ

В пригороде Уфы Нагаево поставят сотню уличных фонарей

УФА, 7 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В пригородном поселке Нагаево (Октябрьский район Уфы) установят 103 точки наружного освещения по улицам Луговая, Заречная, Г. Тагана.

Соответствующий госзаказ максимальной стоимостью 3 355 121 рубль разместила администрация столицы на сайте госзакупок. Торги должны состояться 24 апреля. Подрядчик должен выполнить строительные и монтажные работы до 1 июля.

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