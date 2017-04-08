«Сбербанк» рассчитывает уйти из Украины без эксцессов — заявление банка

Об этом говорится в заявлении банка, переданном УНИАН.

Российский «Сбербанк» рассчитывает покинуть украинский рынок в соответствии с действующим законодательством и будет расценивать агрессивные действия в отношении дочерней структуры как умышленное нанесение вреда интересам украинских клиентов и государству Украина.

Банк напомнил, что 27 марта объявил о заключении договора о продаже дочерней структуры в Украине консорциуму иностранных инвесторов.

«Мы надеемся, что процесс перехода актива “Сбербанка” в Украине к консорциуму новых собственников пройдет в соответствии с действующим законодательством Украины и в рамках международного права», — отмечается в заявлении.

Банк подчеркнул, что после подписания Украиной меморандума с Международным валютным фондом и принятия финучреждением решения о добровольном уходе с рынка будет расценивать любые агрессивные действия в отношении дочерней структуры как умышленное нанесение вреда интересам украинских клиентов и государству Украина.

«С новыми акционерами банк продолжит развитие в Украине, выполняя все обязательства перед клиентами и сохраняя высокое качество сервиса», — сказано в заявлении.

Ранее политическая партия «Национальный корпус» заявила, что намерена самостоятельно прекратить деятельность российских банков в Украине после 10 апреля, в связи с чем призвала граждан Украины — вкладчиков этих банков срочно забрать оттуда свои деньги.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк» сроком на 1 год.

Введению санкций предшествовали указ президента РФ о признании этой страной паспортов так называемых «ДНР» и «ЛНР» и последовавшие за этим публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности «Сбербанка», к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами.

Дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат «Сбербанку» (Российская Федерация).