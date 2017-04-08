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10:46 (мск), источник: Pro Город Самара

Власти Самары опубликовали эскизы обновленного здания «Шипки»

В отреставрированной «Шипке» появятся четыре кинозала и аттракционы.

Новый владелец здания кинотеатра «Шипка» ООО «РСК Групп» представил главе Самары Олегу Фурсову проект возрождения кинотеатра «Шипка», сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам собственника, он не будет менять функциональное назначение «Шипки». В здании расположатся четыре современных кинозала, а на первом этаже появится развлекательный центр.

В ближайшее время компания намерена приступить к восстановлению здания. Будет отремонтирован фасад и лестничные марши, организованы пандусы для маломобильных граждан, проведена перепланировка второго этажа. Кроме того, новый собственник пообещал благоустроить прилегающую территорию, провести озеленение.

Кинотеатр «Шипка» планируют частично открыть уже осенью этого года.

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