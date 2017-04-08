В Волгограде коммерсантам вместо киосков предлагают торговать с автофургонов
В Волгограде коммерсантам вместо киосков предлагают торговать с автофургонов.
В Волгограде коммерсантам вместо киосков предлагают торговать с автофургонов.
В Волгограде уберут портящие вид города ларьки и киоски и запретят продавать пиво во дворах, сообщает ВДТВ по итогам совещания областной власти с предпринимателями
Вчера, 7 апреля, в областной администрации председатель комитета промышленности и торговли Волгоградской области Роман Беков обсудил новую схему работы нестационарных объектов торговли в Волгограде с
Мэрия Волгограда отмечает, что из 4 тысяч киосков более 1,2 тысяч работали по-«серому». Теперь в Волгограде останется 1350 киосков, работающих по-«белому».
Для тех, чей павильон будет исключен из схемы размещения нестационарных объектов, будут предоставлены компенсационные места.
Глава администрации Волгограда Виталий Лихачев предложил в местах массового скопления людей организовывать не палаточную, а выездную торговлю: «Это могут быть автофургоны, лотки или можно арендовать первый этаж жилых помещений. Мы это будем регулировать».