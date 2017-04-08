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11:47 (мск), источник: Sputnik.by

Автотопливо в Беларуси опять подорожало

В концерне «Белнефтехим» объясняют изменение стоимости автомобильного топлива реакцией на конъюнктуру нефтяного рынка.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 8 апр —Sputnik. Стоимость автомобильного топлива в Беларуси опять повысилась, с 8 апреля оно будет стоить дороже на одну копейку. Такая цена установлена концерном «Белнефтехим», на АЗС в прейскурантах в субботу появились новые цифры.

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В соответствии с ценником, с сегодняшнего дня стоимость литра АИ-92-К5 на автозаправочных станциях составляет Br1,15, АИ-95-К5 — Br1,23, а ДТ-К5 — Br1,27 за литр.

Автомобильное топливо дорожает в стране уже четвертый раз с начала этого года, каждый раз на копейку — 11 марта, 18 марта и 1 апреля.

В «Белнефтехиме» ранее поясняли, изменение цен на моторное топливо будет поэтапным и постепенным. По словам представителей концерна, увеличение стоимости топлива в стране изменяется вслед за конъюнктурой нефтяного рынка.

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