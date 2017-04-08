За три месяца долги по зарплате в Калининградской области сократились вдвое
Около 92% невыплаченных средств приходится на
Около 92% невыплаченных средств приходится на
С начала года в Калининградской области задолженность предприятий по заработной плате сократилась вдвое. Об этом заявил врио
На 1 января 2017 года задолженность составляла 62 миллиона рублей, а на 1 апреля она снизилась до 34 миллионов рублей перед 1627 работниками. Около 92% задолженности приходится на
Среди
Также Баринов сообщил, что муниципальные и областные учреждения имеют задолженности перед государственными организациями. Общая сумма их долгов в Пенсионный фонд составляет почти 36 миллионов рублей, в Фонд общего медицинского страхования — 9,4 миллиона рублей, в Фонд социального страхования — чуть больше одного миллиона рублей.