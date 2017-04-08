За три месяца долги по зарплате в Калининградской области сократились вдвое

С начала года в Калининградской области задолженность предприятий по заработной плате сократилась вдвое. Об этом заявил врио вице-премьера регионального правительства Илья Баринов во время оперативного совещания в пятницу, 7 апреля.

На 1 января 2017 года задолженность составляла 62 миллиона рублей, а на 1 апреля она снизилась до 34 миллионов рублей перед 1627 работниками. Около 92% задолженности приходится на предприятия-банкроты в Калининграде, Зеленоградском, Светловском и Черняховском округах. Сейчас в отношении них ведутся банкротные процедуры, — сообщил Баринов.

Среди предприятий-банкротов числятся «БВСУ», «Балтлитстрой», «Сибирский деликатес», «Балтийский комбинат» и «Черняховский мясокомбинат». Долги по зарплатам имеют и действующие компании — «РосСпецСтрой Калининград» и «БалтАгроКорм».

Также Баринов сообщил, что муниципальные и областные учреждения имеют задолженности перед государственными организациями. Общая сумма их долгов в Пенсионный фонд составляет почти 36 миллионов рублей, в Фонд общего медицинского страхования — 9,4 миллиона рублей, в Фонд социального страхования — чуть больше одного миллиона рублей.