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13:35 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе по ночам делают ямочный ремонт дорог

УФА, 8 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Кировском районе Уфы выполнены 107 заявок по ямочному ремонту из 144.

Преимущественно работы ведутся в ночное время. Минувшей ночью дорожные службы работали на улице Цюрупы (от З. Валиди до Достоевского), на Караидельской (от Менделеева в сторону Тамбовской), на Сеченова (от Рабкоров до Караидельской).

Было уложено 7 тонн асфальтобетонной смеси на площади 52 кв.м, сообщили в муниципалитете.

Комментарии
1
lexx
Центр делают только центр, на черниковку пром зону сипайлово им наплевать, ну хоть ночью делают хоть на это ума хватило.
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