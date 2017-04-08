В Уфе по ночам делают ямочный ремонт дорог

Преимущественно работы ведутся в ночное время. Минувшей ночью дорожные службы работали на улице Цюрупы (от З. Валиди до Достоевского), на Караидельской (от Менделеева в сторону Тамбовской), на Сеченова (от Рабкоров до Караидельской).

Было уложено 7 тонн асфальтобетонной смеси на площади 52 кв.м, сообщили в муниципалитете.