В Уфе по ночам делают ямочный ремонт дорог
УФА, 8 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Кировском районе Уфы выполнены 107 заявок по ямочному ремонту из 144.
УФА, 8 апр 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Кировском районе Уфы выполнены 107 заявок по ямочному ремонту из 144.
Преимущественно работы ведутся в ночное время. Минувшей ночью дорожные службы работали на улице Цюрупы (от З. Валиди до Достоевского), на Караидельской (от Менделеева в сторону Тамбовской), на Сеченова (от Рабкоров до Караидельской).
Было уложено 7 тонн асфальтобетонной смеси на площади 52 кв.м, сообщили в муниципалитете.