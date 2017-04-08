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13:37 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане капремонт начался в 566 многоквартирных домах из 996

В 2017 году капремонту по республиканской программе подлежат в общей сложности 6,2 млн. кв. м жилья в 43 районах республики.

(Казань, 8 апреля, «Татар-информ»). В этом году капремонту по республиканской программе подлежат 996 многоквартирных домов общей площадью 6,2 млн. кв. м в 43 районах республики. В программе этого года не участвуют лишь Кайбицкий и Дрожжановский районы. Об этом сообщил сегодня на совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

По данным Государственной жилищной инспекции (ГЖИ), которые привел министр строительства и ЖКХ РТ, работы начаты на 566 из 996 многоквартирных жилых домов в 41 районе.

Говоря о капремонте объектов социальной сферы, Ирек Файзуллин отметил положительную динамику. Так, программой запланировано отремонтировать 36 школ, в том числе 7 коррекционных, а также 110 дошкольных организаций. На сегодняшний день работы ведутся на 140 объектах. Кроме того, запланирован капитальный ремонт 4 детских оздоровительных лагерей и реконструкция трех таких объектов. Капремонт начат на всех четырех объектах, доложил Ирек Файзуллин. Также ведутся работы по ремонту 10 колледжей, что составляет 100 процентов от плана.

Что касается капитального ремонта объектов культуры, то работы ведутся на всех 44 объектах, вошедших в программу 2017 года, а один объект уже завершен. Капитальный ремонт подростковых клубов осуществляется на 28 объектах из 29 вошедших в программу текущего года.

Работы по ремонту ведутся также во всех запланированных в рамках программы зданиях советов поселений муниципальных образований.

Ирек Файзуллин также напомнил, что в этом году начата реализация новой программы — по капитальному ремонту муниципальных архивов РТ. Финансирование программы составляет 50 млн рублей. Запланирован ремонт 17 муниципальных архивов, капремонт одного объекта (в Аксубаевском районе) уже завершен.

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