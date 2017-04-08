ВКС получат комплекс С-500 в ближайшее время
МОСКВА 8 апр — РИА Новости.
МОСКВА 8 апр — РИА Новости.
Мы каждый год получаем по пять комплектов зенитных ракетных систем С-400, новые РЛС — эти темпы нас устраивают, идет дальнейшее развитие, мы с промышленностью не стоим на месте, ускоренными темпами разрабатывается новейший комплекс С-500, и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны
Ранее начальник Военной академии
С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля-воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата, радиус поражения которого составляет 600 километров.
Система может одновременно поразить до 10 баллистических ракет, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.