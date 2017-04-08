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15:50 (мск), источник: РИА Новости

ВКС получат комплекс С-500 в ближайшее время

МОСКВА 8 апр — РИА Новости. Воздушно-космические силы в ближайшее время примут на вооружение перспективный зенитный ракетный комплекс С-500, заявил журналистам главнокомандующий ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев.

Источник: РИА Новости
Мы каждый год получаем по пять комплектов зенитных ракетных систем С-400, новые РЛС — эти темпы нас устраивают, идет дальнейшее развитие, мы с промышленностью не стоим на месте, ускоренными темпами разрабатывается новейший комплекс С-500, и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны
Виктор Бондарев
Генерал-полковник, главнокомандующий ВКС
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Ранее начальник Военной академии воздушно-космической обороны имени Жукова генерал-лейтенант Владимир Ляпоров сообщил, что Вооруженные силы уже начали готовить специалистов для работы на С-500.

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля-воздух». Это универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата, радиус поражения которого составляет 600 километров.

Система может одновременно поразить до 10 баллистических ракет, летящих со скоростью до 7 километров в секунду, а также самолеты, вертолеты и крылатые ракеты.

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