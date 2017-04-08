ВКС получат комплекс С-500 в ближайшее время

Мы каждый год получаем по пять комплектов зенитных ракетных систем С-400, новые РЛС — эти темпы нас устраивают, идет дальнейшее развитие, мы с промышленностью не стоим на месте, ускоренными темпами разрабатывается новейший комплекс С-500, и в ближайшее время он поступит на вооружение войск противовоздушной обороны

Виктор Бондарев Генерал-полковник, главнокомандующий ВКС