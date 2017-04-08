Воронежцам на полгода затруднили проезд в аэропорт и «Град»

Как сообщает компания ФКУ «Черноземуправтодор», с понедельника, 10 апреля, будет закрыт для проезда мост неподалеку от торгово-развлекательного комплекса «Сити-парк «Град». Ремонт предполагается завершить в конце октября.

В компании добавили, что до тех пор движение из аэропорта в Воронеж будет осуществляться по съезду на автодорогу М-4 «Дон», где на 493-м километре через транспортную развязку будет организован разворот в областной центр.

Там же будут вынуждены разворачиваться и посетители «Сити-парка «Град», что, конечно, создаст вполне конкретные неудобства. Однако в компании отмечают, что «водителю будет гораздо безопаснее сделать разворот через полтора — два километра, чем подвергать опасности пассажиров и автомобилистов на временно обустроенной петле посреди оживленной трассы».

Напомним, ремонт путепровода на трассе А-134 выполняет компания ООО «Мостсервис». Работы, предусматривающие замену мостового полотна и пролетных строений с увеличением габаритов объекта и усилением существующих опор, должны закончиться в конце октября. Стоимость реконструкции — 55 млн рублей.

ООО «Мостсервис» зарегистрировано в 2013 году в Воронежской области. Уставный каптал — 12 тыс. рублей. Совладельцами в равных долях выступают гендиректор Юрий Беляев, Павел Лупов, Александр Полежаев. Выручка компании в 2015 году превышала 687 млн рублей, чистая прибыль составила 813 тыс. рублей.

Автор: Семен Охлопков.