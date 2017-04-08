Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Воспитаннику Димы Билана прочат победу на «Евровидении»
Эксперты объяснили, почему на удар США не ответили российские ПВО
Эсперты: решение Трампа об ударе будет иметь тяжелые последствия
Мнение: как Россия ответит на теракт
16-летняя Соня Киперман сразила всех, выйдя в свет (фото)
Гжельский завод выпустил партию фигурок ЖдунаСтатуэтку назвали Гждун
Названы неожиданные последствия приема антибиотиков в детстве
Анна Седокова сделала искреннее признание накануне родов
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Сантехников обяжут работать по ночам
СМИ: в Израиле скончался известный русский писатель
РФ может применить «Кораблекрушение» против США
В моду вошел шробинг: что это такое (фото)
В моду вошла седина, но необычная (фото)
Черное море полностью перекрыто Россией – Forbes
Реакция Путина на ракетный удар США по Сирии - СМИ
В Минске на парковке гостиницы «забыт» редкий спорткар
Subaru показала обновленный Outback
Фоторепортажи
8SpaceX успешно произвела повторный запуск ракеты Falcon 9
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
14События недели в фотографиях
10Уйгурская проблема Китая
15:41 (мск), источник: Время Воронежа

Воронежцам на полгода затруднили проезд в аэропорт и «Град»

Стартовал ремонт путепровода на подъезде к областному центру.

Как сообщает компания ФКУ «Черноземуправтодор», с понедельника, 10 апреля, будет закрыт для проезда мост неподалеку от торгово-развлекательного комплекса «Сити-парк «Град». Ремонт предполагается завершить в конце октября.

В компании добавили, что до тех пор движение из аэропорта в Воронеж будет осуществляться по съезду на автодорогу М-4 «Дон», где на 493-м километре через транспортную развязку будет организован разворот в областной центр.

Там же будут вынуждены разворачиваться и посетители «Сити-парка «Град», что, конечно, создаст вполне конкретные неудобства. Однако в компании отмечают, что «водителю будет гораздо безопаснее сделать разворот через полтора — два километра, чем подвергать опасности пассажиров и автомобилистов на временно обустроенной петле посреди оживленной трассы».

Напомним, ремонт путепровода на трассе А-134 выполняет компания ООО «Мостсервис». Работы, предусматривающие замену мостового полотна и пролетных строений с увеличением габаритов объекта и усилением существующих опор, должны закончиться в конце октября. Стоимость реконструкции — 55 млн рублей.

ООО «Мостсервис» зарегистрировано в 2013 году в Воронежской области. Уставный каптал — 12 тыс. рублей. Совладельцами в равных долях выступают гендиректор Юрий Беляев, Павел Лупов, Александр Полежаев. Выручка компании в 2015 году превышала 687 млн рублей, чистая прибыль составила 813 тыс. рублей.

Автор: Семен Охлопков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Скончался космонавт Георгий Гречко
В наехавшем на толпу в Стокгольме грузовике найдена взрывчатка
Глава британского МИД отменил визит в Москву
Подозреваемый в организации взрыва в Ростове-на-Дону арестован
Националисты сорвали «Тотальный диктант» в Киеве
В Ингушетии возбуждено уголовное дело после убийства полицейских
Семь клубов исключены из членов Российского футбольного союза
Спорт
Что нужно знать о программе РФС по развитию футбола в России РФС планирует реформы и вносит изменения в "Стратегию развития футбола - 2030". Там есть что почитать
Авто
«Урал» и КАВЗ создали очень красивую вахтовку В августе Группа ГАЗ планирует представить «вахтовый автобус повышенной комфортности» на шасси «Урал-Next»
Hi-Tech
iPhone 8 впервые «засветился» в сети В сеть «утекли» изображения iPhone 8. Вопрос: стоит ли им доверять
Кино
«Моя вторая мама» 28 лет спустя: интервью с Марией Сорте 10 апреля на телеэкраны вернется мексиканский телехит 90-х. 65-летняя Мария Сорте, исполнившая главную роль в теленовелле, рассказала «Кино Mail.Ru» о поклонниках из России, карьере в Голливуде и любви к профессии
Недвижимость
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Жильцы смогут контролировать ремонт в квартирах соседей
Петербург закупит квартиры нуждающимся
Число обманутых дольщиков в Петербурге уменьшилось
Леди
В моду вошел шробинг: что это такое (фото) Рассказываем о новом способе выглядеть модно, не потратив на это ни копейки
Дети
Сестра Жанны Фриске опубликовала редкое фото беременной певицы Наталья Фриске сопроводила свой трогательный поздравительный пост видеоколлажем с фотографией беременной Жанны и снимками маленького Платона.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь