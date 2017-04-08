Названы 4 ключевые реформы для Украины

Об этом в интервью ZN.UA сообщила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

— С фискальной точки зрения, она крайне важна — 11% ВВП государства расходуется через Пенсионный фонд, при этом лишь половина из этих средств покрывается пенсионными взносами населения, остальное финансируется бюджетом. Это огромный дисбаланс, — рассказала Кахконен.

Она заявила, что первой по важности должна стать пенсионная реформа.

По ее словам, почти 70% украинских пенсионеров сегодня живут за чертой бедности и нуждаются в защите государства.

Второй реформой, по мнению экспертов, должна стать земельная реформа.

— Она требует значительных трансформаций, но и сама может стать существенным толчком для сдвигов в случае успешной реализации. Отмена моратория, подготовка и открытие земельного рынка смогут стать толчком к привлечению инвестиций в государство, — подчеркивает менеджер Всемирного банка.

Третьей важнейшей реформой Кахконен называла реформу здравоохранения.

Она отметила, что система финансирования сферы крайне неэффективна: Украина тратит на медицину свыше 4% ВВП — значительно больше, чем какая-либо страна с похожим уровнем доходов, а качество медицинских услуг остается неудовлетворительным.

— И это вопрос не только неэффективного использования бюджетных средств, но и опосредствованных экономических потерь — увеличение ожидаемой продолжительности жизни на год повышает уровень ВВП на душу населения приблизительно на 4%, — подчеркивает директор.

Еще одной ключевой реформой Кахконен считает антикоррупционную реформу, сложности которой очевидны для всех, в том числе — для частных инвесторов.

К слову, по прогнозам экспертов Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы, экономику Украины в 2017 году ожидает небольшой рост ВВП. Он составит 2%.