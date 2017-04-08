На сутки жители нескольких улиц Ростова останутся без воды
Центр Ростова на сутки останется без воды. Причиной неудобств жителей станет капитальный ремонт водопроводной линии по улице Семашко.
Центр Ростова на сутки останется без воды. Причиной неудобств жителей станет капитальный ремонт водопроводной линии по улице Семашко.
Краны опустеют в домах, расположенных по улицам Донская, Береговая, Семашко и в пер. Газетном.
Воду отключат в 8 часов утра 10 апреля. Восстановить водоснабжение «Ростовводоканал» обещает во вторник, 11 апреля, в 9 часов утра.