На сутки жители нескольких улиц Ростова останутся без воды

Краны опустеют в домах, расположенных по улицам Донская, Береговая, Семашко и в пер. Газетном.

Воду отключат в 8 часов утра 10 апреля. Восстановить водоснабжение «Ростовводоканал» обещает во вторник, 11 апреля, в 9 часов утра.