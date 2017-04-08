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20:22 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

На сутки жители нескольких улиц Ростова останутся без воды

Центр Ростова на сутки останется без воды. Причиной неудобств жителей станет капитальный ремонт водопроводной линии по улице Семашко.

Краны опустеют в домах, расположенных по улицам Донская, Береговая, Семашко и в пер. Газетном.

Воду отключат в 8 часов утра 10 апреля. Восстановить водоснабжение «Ростовводоканал» обещает во вторник, 11 апреля, в 9 часов утра.

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