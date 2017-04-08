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20:21 (мск), источник: Крым Press

В Ялте с 31 мая остановят все стройки

Все виды строительных работ должны быть приостановлены в Ялте с 31 мая по 30 сентября.

Соответствующее постановление подписал первый заместитель главы администрации города Владимир Блажнов.

Данное ограничение касается объектов на всей территории муниципального образования, находящихся ниже Южнобережного шоссе. Однако в запрете есть исключения. Действие постановления не распространяется на объекты федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» и аварийно-восстановительные работы на всей территории муниципального образования, — пояснили в администрации Ялты.

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