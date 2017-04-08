В Ялте с 31 мая остановят все стройки

Соответствующее постановление подписал первый заместитель главы администрации города Владимир Блажнов.

Данное ограничение касается объектов на всей территории муниципального образования, находящихся ниже Южнобережного шоссе. Однако в запрете есть исключения. Действие постановления не распространяется на объекты федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» и аварийно-восстановительные работы на всей территории муниципального образования, — пояснили в администрации Ялты.