В Ялте с 31 мая остановят все стройки
Все виды строительных работ должны быть приостановлены в Ялте с 31 мая по 30 сентября.
Все виды строительных работ должны быть приостановлены в Ялте с 31 мая по 30 сентября.
Соответствующее постановление подписал первый заместитель главы администрации города Владимир Блажнов.
Данное ограничение касается объектов на всей территории муниципального образования, находящихся ниже Южнобережного шоссе. Однако в запрете есть исключения. Действие постановления не распространяется на объекты федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» и