Эксперт не исключил, что Молдова может остаться без электроэнергии
Эксперт в области энергетики Виктор Парликов считает, что существуют риски повторения ситуации, возникшей в 2014 году, когда Украина остановила поставки электроэнергии в Молдову.
Эксперт в области энергетики Виктор Парликов считает, что существуют риски повторения ситуации, возникшей в 2014 году, когда Украина остановила поставки электроэнергии в Молдову.
КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Бывший руководитель НАРЭ отметил, что в случае возникновения дефицита угля
В ноябре 2014 года
«Безусловно, учитывая то, что на Востоке Украины ситуация не разрешилась, риски, связанные с поставкой угля из восточных регионов Украины, сохраняются. Безусловно, определенного рода риски имеются», — сказал эксперт в интервью Sputnik Молдова.
Комментируя ограниченный экспортный потенциал украинских производителей энергии, Виктор Парликов выразил надежду на то, что
«Это расчетные прогнозные данные. Есть конкретный поставщик с именем, фамилией, адресом и расчетным счетом, который взял на себя обязательство по поставке энергии. Ну посмотрим, насколько этот поставщик может выполнить свои обязательства», — заключил Виктор Парликов.
Ранее, акционерное общество «Энергоком» подписало с украинской компанией «DTEK Trading» контракт на поставки электричества в Молдову с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года.
Таким образом, республика будет импортировать электроэнергию по 50,2 доллара за