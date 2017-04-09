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11:06 (мск), источник: Sputnik.md

Эксперт не исключил, что Молдова может остаться без электроэнергии

Эксперт в области энергетики Виктор Парликов считает, что существуют риски повторения ситуации, возникшей в 2014 году, когда Украина остановила поставки электроэнергии в Молдову.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 апр — Sputnik. Бывший руководитель НАРЭ отметил, что в случае возникновения дефицита угля из-за конфликта на Востоке Украины, экспортер может приостановить поставки энергии в Молдову для обеспечения бесперебойного энергоснабжения украинских потребителей.

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В ноябре 2014 года из-за острого дефицита угля в связи с военными действиями на Донбассе, поставки украинской электроэнергии в Молдову были практически полностью приостановлены. В связи с этим, власти республики продлили на год контракт с Молдавской ГРЭС. После этого власти Украины неоднократно выражали готовность возобновить в будущем снабжение Молдовы электроэнергией по конкурентоспособным ценам.

«Безусловно, учитывая то, что на Востоке Украины ситуация не разрешилась, риски, связанные с поставкой угля из восточных регионов Украины, сохраняются. Безусловно, определенного рода риски имеются», — сказал эксперт в интервью Sputnik Молдова.

Комментируя ограниченный экспортный потенциал украинских производителей энергии, Виктор Парликов выразил надежду на то, что компания-поставщик сможет выполнить взятые на себя перед Молдовой обязательства. Ранее были обнародованы данные о том, что энергобаланс Украины позволяет экспортировать лишь 90 млн кВт ч ежемесячно, в то время как потребности Молдовы составляют 270 млн кВт ч.

«Это расчетные прогнозные данные. Есть конкретный поставщик с именем, фамилией, адресом и расчетным счетом, который взял на себя обязательство по поставке энергии. Ну посмотрим, насколько этот поставщик может выполнить свои обязательства», — заключил Виктор Парликов.

Ранее, акционерное общество «Энергоком» подписало с украинской компанией «DTEK Trading» контракт на поставки электричества в Молдову с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018 года.

Таким образом, республика будет импортировать электроэнергию по 50,2 доллара за мегаватт-час, тогда как Молдавская ГРЭС просила 54,4 доллара. В Приднестровье решение Кишинева встретили негативно.

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