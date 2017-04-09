В Башкирии подорожали хлеб, овощи и молоко
Башкортостанстат опубликовал данные об изменениях цен на продукты питания в республике по итогам марта текущего года.
Башкортостанстат опубликовал данные об изменениях цен на продукты питания в республике по итогам марта текущего года.
Прогнозируемым оказался рост цен на овощи, запасы которых у населения подошли к концу и, соответственно, подскочил спрос на них в торговых точках.
Так, картофель подорожал в марте сразу на 13,6%, морковь,
В числе подорожавших оказались также молочные продукты и сыры и даже мороженое, на них цены подскочили на 1−4,4%.
Стали дороже
При этом упали цены на ряд овощей, которые, видимо, не пользуются повышенным спросом у населения либо их запасы пополнились за счет тепличных хозяйств: на свежие помидоры — на 5,9%, огурцы — 14,2%, груши и апельсины — на 2,7−4%
Подешевели подсолнечное масло, сахар и куриные яйца — на 1,1−3,7%.
К радости мясоедов начали падать цены на говядину, свинину, фарш, курятину и мясные консервы — на 1,1−2,6%, а также на отдельные виды рыбопродуктов — на 0,5−2%.
Не остались в стороне от процесса падения цен и макаронные изделия — на 1,5% и некоторые крупы (кроме риса) — на 0,5−5%.