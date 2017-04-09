В Башкирии подорожали хлеб, овощи и молоко

Прогнозируемым оказался рост цен на овощи, запасы которых у населения подошли к концу и, соответственно, подскочил спрос на них в торговых точках.

Так, картофель подорожал в марте сразу на 13,6%, морковь, лук-репка и свекла — на 6,7−12,1%, лимоны, виноград и бананы — на 2.8−8,3%

В числе подорожавших оказались также молочные продукты и сыры и даже мороженое, на них цены подскочили на 1−4,4%.

Стали дороже ржано-пшеничный хлеб, кексы и рулеты — на 1,1−2,7%. Повысились цены на минеральную воду, чай и соки — на 1,5−4,5%, на овощные консервы овощные и оливковое масло — на 1,9−3,2%, а также на вино, пиво и коньяк — на 0,7−1,9%.

При этом упали цены на ряд овощей, которые, видимо, не пользуются повышенным спросом у населения либо их запасы пополнились за счет тепличных хозяйств: на свежие помидоры — на 5,9%, огурцы — 14,2%, груши и апельсины — на 2,7−4%

Подешевели подсолнечное масло, сахар и куриные яйца — на 1,1−3,7%.

К радости мясоедов начали падать цены на говядину, свинину, фарш, курятину и мясные консервы — на 1,1−2,6%, а также на отдельные виды рыбопродуктов — на 0,5−2%.

Не остались в стороне от процесса падения цен и макаронные изделия — на 1,5% и некоторые крупы (кроме риса) — на 0,5−5%.