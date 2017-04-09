В уфимской Черниковке устанавливают новые остановки

В Калининском районе Уфы обновляют остановочные павильоны.

Коммунальщики Уфы продолжают работы по обновление устаревших остановок на одной из главных магистралей Калининского района столицы — улице Первомайской.

Новые павильоны нарочно делают из крепкого стеклопластика. Такой материал выдержит напор уфимских хулиганов.

— Новые корпусы гармонично влились в общий антураж северной части города, — похвалились в уфимской мэрии.

Кроме того, в Черниковке проводят демонтаж устаревших остановочных павильонов. На этой неделе власти снесли громоздкий остановочный комплекс перед ДК «УМПО».