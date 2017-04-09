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13:47 (мск), источник: Комсомольская правда

Завтра в Уфе будут массовые отключения электричества

Мэрия предупреждает жителей Ленинского района.

В понедельник, 10 апреля, в уфимской Нижегородке пройдет отключение электроэнергии.

Муниципальные органы готовятся к скорому паводку не только на дамбах и берегах рек. Завтра в самом затапливаемом микрорайоне Уфы будут ремонтировать линии электропередач. Из-за этого жители Нижегородки на целый день останутся без электричества.

Электроэнергию отключат в домах по улицам Перевалочной, Заозерной, Воронежской, Зилимской, Карьерной, Щепетовской и Благоварской.

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