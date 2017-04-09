Завтра в Уфе будут массовые отключения электричества
Мэрия предупреждает жителей Ленинского района.
Мэрия предупреждает жителей Ленинского района.
В понедельник, 10 апреля, в уфимской Нижегородке пройдет отключение электроэнергии.
Муниципальные органы готовятся к скорому паводку не только на дамбах и берегах рек. Завтра в самом затапливаемом микрорайоне Уфы будут ремонтировать линии электропередач.
Электроэнергию отключат в домах по улицам Перевалочной, Заозерной, Воронежской, Зилимской, Карьерной, Щепетовской и Благоварской.