Авиаперевозчик отменил рейсы в Стамбул из-за низкого спроса в Челябинске
Полёты должны были начаться в мае 2017 года.
Полёты должны были начаться в мае 2017 года.
Авиакомпания Onur Air приняла решение отменить регулярные рейсы в Стамбул из Челябинска и ряда других городов
По словам представителя турецкого лоукостера, пассажиры не проявили достаточного интереса даже несмотря на сравнительно низкую цену перелёта — менее 7 тысяч рублей в одну сторону. Помимо Челябинска, компания также отказалась от планов по рейсам из Нижнего Новгорода, Самары и Волгограда.
Напомним, турецкий перевозчик должен был начать полёты из южноуральской столицы с мая текущего года. В то же время регулярные перелёты из Челябинска в Стамбул с июня планирует запустить ещё одна авиакомпания.