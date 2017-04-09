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13:44 (мск), источник: АиФ Челябинск

Авиаперевозчик отменил рейсы в Стамбул из-за низкого спроса в Челябинске

Полёты должны были начаться в мае 2017 года.

Авиакомпания Onur Air приняла решение отменить регулярные рейсы в Стамбул из Челябинска и ряда других городов из-за низкого спроса на билеты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя по международным каналам продаж перевозчика Эльмиру Тулунай.

По словам представителя турецкого лоукостера, пассажиры не проявили достаточного интереса даже несмотря на сравнительно низкую цену перелёта — менее 7 тысяч рублей в одну сторону. Помимо Челябинска, компания также отказалась от планов по рейсам из Нижнего Новгорода, Самары и Волгограда.

Напомним, турецкий перевозчик должен был начать полёты из южноуральской столицы с мая текущего года. В то же время регулярные перелёты из Челябинска в Стамбул с июня планирует запустить ещё одна авиакомпания.

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