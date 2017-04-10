«Закон Яровой» вписали в инфляцию

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Предложения Минкомсвязи по реализации «закона Яровой» не снижают потенциальных расходов участников рынка, а увеличивают их вдвое — до 10 трлн руб., считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей. По его оценкам, уже с 2019 года в рамках закона крупным операторам придется хранить по 20 эксабайт информации. Это может привести к кратному подорожанию услуг связи и повысить уровень инфляции в стране на 1−2 процентных пункта. Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям подготовила заключение (копия есть у «Ъ») на доработанный Минкомсвязью проект постановления по реализации «закона Яровой». Заключение направлено в Минэкономики. Его представитель Елена Лашкина уточнила, что оценку регулирующего воздействия министерство подготовит во второй половине апреля.

Читайте также Власти компенсируют операторам часть расходов на закон Яровой

Проект Минкомсвязи, уточняющий порядок, сроки и объемы хранения операторами связи текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео и иных сообщений, был опубликован 17 марта. Он частично учитывает замечания операторов, а также устанавливает максимально допустимый срок хранения голосовой информации и текстовых сообщений (шесть месяцев) и максимально допустимые объемы (2 Пбайт на 1 Гбит/с пропускной способности узла связи). В действующей редакции закон с 1 июля 2018 года обязывает интернет-компании хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. Содержание сообщений, включая текст, голос и видео, нужно хранить до шести месяцев.

Предлагаемый Минкомсвязью способ реализации «закона Яровой» в несколько раз увеличивает потенциальные расходы, уверены в РСПП.

На момент принятия закона операторы оценивали общий объем хранимой по нему информации в 157,5 эксабайт, а общие затраты на исполнение требований — в 5,2 трлн руб.

По правилам же Минкомсвязи, с 1 января 2019 года объем хранимой информации только для одного крупного оператора может достигнуть около 20 эксабайт, что потребует примерно 1 трлн руб. Общие расходы всех участников рынка достигнут примерно 10 трлн руб.



Проблема в том, что предложенные объемы хранилищ остаются неподъемными для рынка, будут обладать избыточной мощностью и окажутся загружены не более чем на 60−70%, считают в РСПП. «Минкомсвязь предлагает хранение информации в зависимости от емкости сети. Такой подход не только не учитывает объемов трафика, но и кратно увеличивает их», — поясняет представитель «МегаФона». Представитель МТС подтвердил, что заключение комиссии РСПП не противоречит подсчетам компании по затратам. В «Вымпелкоме» не предоставили комментариев, а в «Ростелекоме» считают, что для оценки затрат необходимо больше данных.

Выполнить требования операторы смогут лишь при кратном увеличении цен на услуги связи, что добавит к общему уровню инфляции в стране 1−2 п.п., считают в комиссии РСПП.