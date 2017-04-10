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09:15 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Закон Яровой» вписали в инфляцию

Объемы хранения данных и затраты операторов могут вырасти.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Предложения Минкомсвязи по реализации «закона Яровой» не снижают потенциальных расходов участников рынка, а увеличивают их вдвое — до 10 трлн руб., считают в Российском союзе промышленников и предпринимателей. По его оценкам, уже с 2019 года в рамках закона крупным операторам придется хранить по 20 эксабайт информации. Это может привести к кратному подорожанию услуг связи и повысить уровень инфляции в стране на 1−2 процентных пункта.

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям подготовила заключение (копия есть у «Ъ») на доработанный Минкомсвязью проект постановления по реализации «закона Яровой». Заключение направлено в Минэкономики. Его представитель Елена Лашкина уточнила, что оценку регулирующего воздействия министерство подготовит во второй половине апреля.

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Проект Минкомсвязи, уточняющий порядок, сроки и объемы хранения операторами связи текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео и иных сообщений, был опубликован 17 марта. Он частично учитывает замечания операторов, а также устанавливает максимально допустимый срок хранения голосовой информации и текстовых сообщений (шесть месяцев) и максимально допустимые объемы (2 Пбайт на 1 Гбит/с пропускной способности узла связи). В действующей редакции закон с 1 июля 2018 года обязывает интернет-компании хранить информацию о фактах приема и передачи данных не менее одного года, а операторов связи — три года. Содержание сообщений, включая текст, голос и видео, нужно хранить до шести месяцев.

Предлагаемый Минкомсвязью способ реализации «закона Яровой» в несколько раз увеличивает потенциальные расходы, уверены в РСПП.

На момент принятия закона операторы оценивали общий объем хранимой по нему информации в 157,5 эксабайт, а общие затраты на исполнение требований — в 5,2 трлн руб.

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По правилам же Минкомсвязи, с 1 января 2019 года объем хранимой информации только для одного крупного оператора может достигнуть около 20 эксабайт, что потребует примерно 1 трлн руб. Общие расходы всех участников рынка достигнут примерно 10 трлн руб.

Проблема в том, что предложенные объемы хранилищ остаются неподъемными для рынка, будут обладать избыточной мощностью и окажутся загружены не более чем на 60−70%, считают в РСПП. «Минкомсвязь предлагает хранение информации в зависимости от емкости сети. Такой подход не только не учитывает объемов трафика, но и кратно увеличивает их», — поясняет представитель «МегаФона». Представитель МТС подтвердил, что заключение комиссии РСПП не противоречит подсчетам компании по затратам. В «Вымпелкоме» не предоставили комментариев, а в «Ростелекоме» считают, что для оценки затрат необходимо больше данных.

Выполнить требования операторы смогут лишь при кратном увеличении цен на услуги связи, что добавит к общему уровню инфляции в стране 1−2 п.п., считают в комиссии РСПП.

В сводке предложений по проекту ассоциация «Ростелесеть» подтверждает: для компенсации финансовых затрат и обеспечения заемных средств потребуется повышение цен на услуги связи в два-три раза. «Потребительская корзина будет дорожать еще быстрее, так как расходы на связь заложены в логистику, маркетинг, продажи, во всю производственную цепочку, так что рост из 1−2 п. п. быстро превратится в 2−3 п. п.», — уверен аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов. По итогам 2016 года инфляция официально оценивалась в 5,38%. В четверг, 6 апреля, глава Минэкономики Максим Орешкин оценил прогнозируемую в 2017 году инфляцию в 3,8%, снизив этот показатель с 4%.

В пресс-службе Минкомсвязи не стали комментировать выводы РСПП. Но, по оценкам министерства, которые приводятся в сводном отчете к проекту, затраты субъектов хозяйственной деятельности на реализацию закона составят 4,5 трлн руб. При этом, по данным Минкомсвязи, годовой доход от оказания услуг связи, на которые накладываются обязательства по хранению информации, составляет 1,1 трлн руб. Получается, что затраты операторов, по оценке самого разработчика проекта, в четыре раза превысят их годовой доход, констатирует комиссия РСПП.

Юлия Тишина

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