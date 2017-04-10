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04:10 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

«Зачистка» нестационарных торговых точек начала набирать обороты в Иркутске

Власти города представили проект концепции развития торговли, которая должна улучшить облик областного центра.

Источник: IrkutskMedia.ru

Проект концепции развития торговли в Иркутске представили в администрации города 6 апреля. Власти определили приоритетом в концепции внешний вид торговых павильонов, отсутствие нарушений 171-ФЗ со стороны предпринимателей и соответствие НТО (нестационарных торговых объектов) схеме размещения. Места торговли, которые находятся на территории города по факту, будут выставлены на аукцион, при этом их нынешние владельцы будут на равных условиях принимать участие в этих аукционах. Начальник департамента потребительского рынка Иркутска Евгений Семенов заявил, что развитие хаотичной торговли, которая существовала ранее, закончена. Чиновник не считает, что есть проблема с предпринимателями, которые оказались на улице, поскольку они нарушили однажды правила торговли. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Евгений Семенов отметил, что сейчас концепция развития торговли в Иркутске находится в стадии проекта, поэтому доступна для внесения предложений. Чиновник рассказал, что «кошмарить» и притеснять администрация ни кого не собирается, но добавил что будет разработана новая схема размещения торговых объектов.

«До недавнего времени торговля в Иркутске развивалась хаотично. Ваши нестационарные торговые объекты появлялись хаотично. Все имеют различный вид, что город не красит. Принятие концепции приведет к тому, что появятся новые торговые места, какие-то останутся, какие-то закроются. Документ находится на стадии проекта. Сейчас вы можете вносить свои предложения по этому документу, мы их будем рассматривать, принимать. Если в схеме размещения НТО места, где сейчас ведется торговля, останутся, они будут торговаться на аукционе. И все будут участвовать в нем на общих основаниях, даже если вы владелец павильона», — сказал Евгений Семенов.

Представители организации предпринимателей Иркутской области обратились к чиновникам с просьбой включить тех предпринимателей, которые однажды нарушили правила торговли, в рабочую группу, для обсуждения концепции, поскольку десятки предпринимателей после разрывов договоров были выброшены на улицу. Евгений Семенов на просьбу не ответил, но заявил, что никто людей на улицу не выбрасывает, а раз суды расторгают договоры, значит они делают это на основании чего-то.

Между тем в администрации города заметили, что будут отслеживаться обеспеченность нестационарными торговыми объектами в каждом районе города. Там где их недостаточно, будет предусмотрено стимулирование создание таких торговых точек. Другая ситуация, когда НТО находятся на территории города по факту, такие объекты будут торговаться на аукционе.

«Администрация города не может кадастрировать всю землю и выставить земельные участки на аукцион. Новые земельные участки будут выставляться исключительно как торговые места», — сообщили в администрации.

Напомним, ситуация с «Боярышником» усложнила жизнь индивидуальным предпринимателям столицы Приангарья, работающим в сфере торговли, особенно в павильонах. Надзорные органы проводят проверки, составляются протоколы, органы власти решают вопросы продления договоров аренды с предпринимателями. Общественная организация предпринимателей Иркутской области обратилась с открытым письмом к главе области Сергею Левченко, мэру Дмитрию Бердникову с требованием отмены массового разрыва договоров с бизнесменами и решения о сносе павильонов. Заместитель председателя организации, член инициативной группы, предприниматель Юрий Кривошеев рассказал, что действия властей фактически ведут к прекращению бизнеса в таких торговых точках. Он сообщил, что предприниматели готовы устроить акцию протеста с целью добиться от властей выполнения требований.

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