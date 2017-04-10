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08:00 (мск), источник: Publika.md

Курс валют на 10 апреля 2017

Молдавский лей укрепляется по отношению к основным и региональным валютам.

Источник: Publika.md

По курсу Нацбанка на сегодня, евро подешевел на восемь банов и торгуется по 20,62. Доллар США стал дешевле на два бана и стоит 19,39.

Румынский лей уступил молдавскому собрату один бан и продается по 4,56.

Без изменений остался курс украинской гривны — 71 бан. Так же как и на прошлой неделе торгуется сегодня и российский рубли — 34 бана.

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