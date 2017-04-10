Дефицит кнопок «ЭРА-ГЛОНАСС» — новый вызов приморскому автобизнесу

Владивосток, 10 апреля, PrimaMedia.

Четыре месяца автобизнес Приморья пребывал в состоянии неопределенности, новый техрегламент, который вступил в силу 1 января, стал главным барьером для импортеров в вопросе получения ПТС на ввезенные автомобили без системы безопасности «ЭРА-ГЛОНАСС». Нововведения породили волну возмущений, она не утихла даже после введения временного «моратория» на новый закон, когда в порту приморской столицы сложилась едва ли не критическая ситуация — там скопилось 1,4 тысячи автомобилей. Впоследствии на все эти транспортные средства таможенники ПТС выдали. Но к сегодняшнему дню в местах хранения таможни Владивостока скопилось 4−5 тысяч машин без ПТС. Первая тысяча приборов «ГЛОНАСС», которая поступила в «Сумотори-Авто», не исправила ситуации, ведь желающих установить вожделенную модуль оказалось в четыре раза больше. Директор «Сумотори-Авто» рассказал корр. ИА PrimaMedia, что следующая партия терминалов ожидается в скором времени и что она будет гораздо больше по объемам и сократит дефицит. Однако ни объемы, ни дата поставки до сих пор не известна.

Напомним, что массовая продажа и установка абонентских терминалов ГЛОНАСС началась в Приморье 5 апреля. Первопроходцем выступила компания «Сумотори-Авто», которая получила в свое распоряжение первую партию — 1 тысячу приборов. Однако оказалось, что предварительно на установку модуля записалось около 4 тысяч автомобилистов, в четыре раза больше, чем поступило приборов в Приморье. Поэтому неудивительно, что в приморском автомобильном сообществе пронесся гул негодования по этому поводу. К концу прошлой недели стало известно, что во Владивостоке выдан первый паспорт технического средства на подержанный японский автомобиль. В особых отметках значились долгожданные — номер УВЭОС — устройства вызова экстренных оперативных служб.

По словам главы «Сумотори-Авто» Сергея Веркеенко, первую тысячу устройств как горячие пирожки расхватали таможенные брокеры, которые приобретали сразу несколько терминалов.

— Мы готовились к приходу кнопок, сервисы, мастерские, подготовка кадров — все эти аспекты в полном порядке. В АО «ГЛОНАСС» не ожидали, что к апрелю во Владивостоке скопится так много машин, поэтому первая партия была столь малых объемов. Стоит признать, что на данный момент дефицит кнопок очевиден, и мы этого не скрываем, — сказал Сергей Веркеенко.

По словам собеседника, проблема автоматически решится через месяц, когда алгоритм установки системы выйдет на стабильный поток. Физические лица, которые своими силами ввозят машины на территорию РФ, тоже обслуживаются.

— Сейчас АО «ГЛОНАСС» проводит тендер на поставку устройств. На данный момент решается вопрос о поставке партии в гораздо большем объеме, чем первая. В середине этой недели уже станет понятно о каком количестве идет речь, и определятся сроки поставок. Основные наши партнеры — это таможенные брокеры, работа с ними отлажена. Они нам скидывают заявку с количеством ожидающих клиентов, выставляем им счет и резервируем устройства, а затем они выдают машину владельцу уже с установленным устройством и необходимыми документами, — рассказал Сергей Веркеенко.

Директор «Сумотори-Авто» считает, что сейчас автоброкеры, которые ожидали разрешения ситуации по «ГЛОНАСС», могут наращивать темпы импорта машин без опаски, что ввезенные автомобили осядут в порту Владивостока. Но вдохнуть полной грудью они все же пока не могут — шероховатости остались.

— Все равно тревога остается, прежде всего, возникает вопрос — почему порядок называется временным, и сколько он будет длиться. В АО «ГЛОНАСС» пока ясности не дают по этому поводу. Фактически техрегламент вот этим временным методом обходится стороной, ведь поправки в закон не вносились и будут ли они вноситься, нам тоже не известно, — сказал Сергей Веркеенко.

В связи с такой неопределенностью, по мнению автобизнесмена, резкого всплеска импорта зарубежных автомобилей на ДВ ожидать не стоит.

— Обычно ажиотаж начинается, когда появляется информация об изменениях в каком-либо законе. Если сравнивать с прошлым годом, то импорт машин возрос, но и курс валюту другой сегодня — этот фактор тоже имеет свое влияние на авторынок, — сказал Сергей Веркеенко.

Другой вопрос, который интересует автомобильную общественность — что делать региональным дилерам, например, из Красноярска и Иркутска. В «Сумотори-Авто» поступают обращения подобного характера, и как пояснил Сергей Веркеенко, компания может напрямую заключить договор на продажу кнопки с другими регионами, неважно, будь это частное лицо или специализированная организация.

— Единственное, что им нужно — аккредитованная АО «ГЛОНАСС» станция по установке устройства. Потому что по упрощенной схеме можно получить СБКТС (свидетельство безопасности транспортного средства) и ПТС на таможне без установленного модуля, главное, чтобы у автомобилиста был договор. Саму систему мы автовладельцу продадим, ID номер присвоим, для таможенных органов этого достаточно, — сказал Сергей Веркеенко.