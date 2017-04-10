В Новосибирской области внесли поправки в бюджет на 6 млрд рублей
Ожидается перераспределение дорожных доходов, дополнительные средства получат учреждения культуры, об этом свидетельствуют данные на сайте Заксобрания НСО.
Ожидается перераспределение дорожных доходов, дополнительные средства получат учреждения культуры, об этом свидетельствуют данные на сайте Заксобрания НСО.
В Новосибирской области внесли поправки в бюджет на 6 млрд рублей, об этом свидетельствуют данные поправок в законопроект о бюджете на сайте Заксобрания НСО.
Региональное правительство запланировало перераспределить часть средств областного бюджета. В частности 73,9 млн рублей на строительство школы на 825 мест в городе Обь пойдут на аналогичный проект в Первомайском районе Новосибирска.
Учреждениям культуры суммарно планируется добавить 62,7 млн рублей на индексации зарплат. При этом Новосибирская филармония получит отдельную субсидию в 25 млн рублей, Театр Музкомедии — 30 млн рублей.
Значительные изменения коснулись и дорожного фонда. В 2017 году расходы на дороги региона вырастут на 300 млн рублей. В дальнейшем власти региона ожидают сокращения трансферов в бюджет отрасли: «В плановом периоде, в связи с сокращением прогнозируемых доходов областного бюджета, являющихся источником формирования дорожного фонда Новосибирской области, общий объем бюджетных ассигнований уменьшится на 2 490 547,3 тыс. рублей в 2018 году и на 1 553 593,7 тыс. рублей в 2019 году», — говорится в сопроводительной записке к поправкам.
Если Заксобрание примет все предложенные поправки, то параметры бюджета будут выглядеть следующим образом: доходы составят 120, 76 млрд рублей (рост на 4,82 млрд рублей), расходы — 122 млрд рублей (рост на 5,84 млрд рублей), дефицит бюджета — 1,3 млрд рублей (рост на 1 млрд рублей).
В 2018 году власти ожидают доходы на уровне 116,8 млрд рублей, расходы также 116, 8 млрд рублей. В 2019 году доходы бюджета региона запланированы на уровне 123,2 млрд рублей, расходы также 123,2 млрд рублей.