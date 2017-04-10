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09:28 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Утверждены границы исторического поселения города Казани

В Казани утверждены границы, предмет охраны и требования к градостроительным регламентам исторического поселения регионального значения.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Это один из важнейших документов наряду с проектом зоны охраны Кремля и проектом зоны охраны центра Казани, который позволяет сохранять исторически ценные градоформирующие объекты, не являющиеся объектами культурного наследия.

Примерная площадь исторического поселения составляет 23,5 тыс. кв. км. Границы проходят там, где сосредоточены большая часть объектов культурного наследия и окружающая их историческая застройка, охватывая всю историческую центральную часть г. Казани вплоть до ул. Вишневского, а также ул. Ершова до Октябрьского городка, часть Кировского района и всю Адмиралтейскую слободу.

Границы исторического поселения будут отображены в проекте генерального плана города и правилах землепользования и застройки.

Обременения по сохранению касаются не только основного предмета охраны исторического поселения — исторически ценной градоформирующей застройки, но и видовых панорам, природного ландшафта, планировочной структуры и т. д.

Напомним, Казань является историческим поселением с марта 2015 года. Границы исторического поселения Казани и его предмет охраны должны были быть определены и утверждены до 1 декабря 2016 года, однако работа в Министерстве культуры Татарстана продолжалась до марта текущего года. Поэтому с 1 января 2017 года в связи с изменениями в федеральном законодательстве (№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия») особо охраняемой считалась вся территория Казани от Кремля до Дербышек, и любые проекты строительства в городе, в том числе индивидуальные, нужно было согласовывать с Министерством культуры Татарстана. При этом помимо обычных документов на землю, ГПЗУ и схемы размещения строения необходимо было предоставить еще и эскизный проект будущего здания. В связи со столь сложной процедурой ни одного разрешения на строительство с нового года выдано не было. Теперь для застройщиков и собственников земельных участков вне границ исторического поселения ситуация существенно упростилась.

Между тем застройщикам и собственникам земельных участков в историческом центре г. Казани необходимо соблюдать охранные требования и иметь положительное заключение от Министерства культуры Республики Татарстан для получения разрешения на новое строительство в границах исторического поселения. В связи с этим сроки выдачи разрешения увеличатся с 7 дней на один месяц.

Кроме того, для получения разрешения на строительство в историческом центре города необходимо представить в исполком протокол заседания Межведомственной комиссии по вопросам градостроительной деятельности в исторических поселениях при Президенте РТ.

Работа по обеспечению сохранности объектов культурного наследия и охране исторического поселения Казани будет продолжена. С этой целью необходимо разработать градостроительные регламенты, включающие предельные параметры разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объектов капстроительства, основные видовые точки (сектора) раскрытия композиционно-видовых связей (панорам) и градостроительные регламенты для сохранения этих видовых точек. До этого времени в границах исторического поселения г. Казани установлены градостроительные регламенты в рамках утвержденного Проекта зон охраны Ансамбля Казанского Кремля и Проекта зон охраны в отношении всех объектов культурного наследия г. Казани.

Справка. В Татарстане расположено 13 исторических поселений, два из которых — Елабуга и Чистополь — федерального и 11 — Казань, Билярск, Болгар, Бугульма, Буинск, Лаишево, Мамадыш, Менделеевск, Мензелинск, Свияжск, Тетюши — республиканского значения.

В соответствии со ст.59 № 73-ФЗ предметом охраны исторического поселения, обязательным к сохранению, являются все исторически ценные градоформирующие объекты: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, соотношение между различными городскими пространствами (свободными, застроенными, озелененными), объемно-пространственная структура, фрагментарное и руинированное градостроительное наследие. Также к предметам охраны исторического поселения относятся форма и облик зданий и сооружений, объединенных масштабом, объемом, структурой, стилем, материалами, цветом и декоративными элементами, соотношение с природным и созданным человеком окружением, различные функции исторического поселения, приобретенные им в процессе развития, а также другие ценные объекты.

На территории Казани расположено 553 объекта культурного наследия (ОКН), состоящих на государственной охране, из них федеральных — 119, республиканских — 370, местных — 64. Выявленных ОКН на территории Казани, ожидающих присвоения категории — 118, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия — 57.

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